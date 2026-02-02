Criança de 3 anos morre por choque elétrico em Carmo do Paranaíba

Uma criança de 3 anos morreu após sofrer um choque elétrico dentro de casa, em Carmo do Paranaíba, na noite deste domingo (1/2). O caso á investigado pela Polícia Civil.

A menina foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em parada cardiorrespiratória, para onde a Polícia Militar foi chamada.

Os pais contaram que ela levou um choque ao andar descalça sobre o chão molhado, onde havia um fio ligado à rede elétrica.

A equipe médica realizou manobras avançadas de reanimação por mais de uma hora, antes de registrarem a morte da vítima.

De acordo com a médica plantonista, não foram constatados sinais externos incompatíveis com a versão apresentada, e o quadro clínico foi considerado compatível com choque elétrico.

Ninguém foi detido e, inicialmente, a situação é tratada como um acidente.