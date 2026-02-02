Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Criança de 3 anos morre por choque elétrico em Carmo do Paranaíba

Segundo os pais, a menina recebeu uma descarga elétrica ao andar descalça sobre o piso molhado, onde havia um fio ligado à rede elétrica.

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
02/02/2026 16:29

compartilhe

SIGA
x
Criança de 3 anos morre por choque elétrico em Carmo do Paranaíba
Criança de 3 anos morre por choque elétrico em Carmo do Paranaíba crédito: Reprodução/Google Street View

Uma criança de 3 anos morreu após sofrer um choque elétrico dentro de casa, em Carmo do Paranaíba, na noite deste domingo (1/2). O caso á investigado pela Polícia Civil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A menina foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em parada cardiorrespiratória, para onde a Polícia Militar foi chamada.

Leia Mais

Os pais contaram que ela levou um choque ao andar descalça sobre o chão molhado, onde havia um fio ligado à rede elétrica.

A equipe médica realizou manobras avançadas de reanimação por mais de uma hora, antes de registrarem a morte da vítima.

De acordo com a médica plantonista, não foram constatados sinais externos incompatíveis com a versão apresentada, e o quadro clínico foi considerado compatível com choque elétrico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ninguém foi detido e, inicialmente, a situação é tratada como um acidente.

Tópicos relacionados:

acidente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay