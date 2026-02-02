Assine
Boate é fechada por gato na ligação de energia em Uberlândia

O prejuízo do gato chegaria a R$ 180 mil e, segundo as apurações, o desvio de energia ocorria desde 2021

Vinicius Lemos - Especial para o EM
02/02/2026 17:19
02/02/2026 17:19

Prejuízo de R$ 180 mil: Boate é fechada por gato na ligação de energia
Prejuízo de R$ 180 mil: Boate é fechada por gato na ligação de energia crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCMG

A Polícia Civil interditou uma boate na avenida mais movimentada de Uberlândia por causa de ligação clandestina de energia elétrica. O dono do local foi preso. O prejuízo do gato chegaria a R$ 180 mil e, segundo as apurações, o desvio de energia ocorria desde 2021.

A boate fica na avenida Rondon Pacheco e o empresário detido tem 35 anos. O estabelecimento segue fechado.


A ação contou com o apoio de técnicos da Cemig, após uma denúncia apontar a existência de uma ligação irregular de energia. Para evitar a medição do consumo, os responsáveis teriam instalado um tapume soldado que impedia o acesso ao medidor.


Essa ligação clandestina, ainda de acordo com a polícia, aconteceu antes da abertura da boate, quando apenas o dono e funcionários da limpeza estavam no local. O empresário negou participação no esquema.

Ele foi encaminhado ao Presídio Professor Jacy de Assis, onde permanece à disposição da Justiça.

