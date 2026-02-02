Boate é fechada por gato na ligação de energia em Uberlândia

A Polícia Civil interditou uma boate na avenida mais movimentada de Uberlândia por causa de ligação clandestina de energia elétrica. O dono do local foi preso. O prejuízo do gato chegaria a R$ 180 mil e, segundo as apurações, o desvio de energia ocorria desde 2021.



A boate fica na avenida Rondon Pacheco e o empresário detido tem 35 anos. O estabelecimento segue fechado.



A ação contou com o apoio de técnicos da Cemig, após uma denúncia apontar a existência de uma ligação irregular de energia. Para evitar a medição do consumo, os responsáveis teriam instalado um tapume soldado que impedia o acesso ao medidor.



Essa ligação clandestina, ainda de acordo com a polícia, aconteceu antes da abertura da boate, quando apenas o dono e funcionários da limpeza estavam no local. O empresário negou participação no esquema.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Ele foi encaminhado ao Presídio Professor Jacy de Assis, onde permanece à disposição da Justiça.