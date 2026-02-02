Boate é fechada por gato na ligação de energia em Uberlândia
O prejuízo do gato chegaria a R$ 180 mil e, segundo as apurações, o desvio de energia ocorria desde 2021
compartilheSIGA
A Polícia Civil interditou uma boate na avenida mais movimentada de Uberlândia por causa de ligação clandestina de energia elétrica. O dono do local foi preso. O prejuízo do gato chegaria a R$ 180 mil e, segundo as apurações, o desvio de energia ocorria desde 2021.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A boate fica na avenida Rondon Pacheco e o empresário detido tem 35 anos. O estabelecimento segue fechado.
A ação contou com o apoio de técnicos da Cemig, após uma denúncia apontar a existência de uma ligação irregular de energia. Para evitar a medição do consumo, os responsáveis teriam instalado um tapume soldado que impedia o acesso ao medidor.
- Mineira morta em Caldas Novas: polícia encontra celular da vítima
- Morte de médico interrompe torneio de beach tennis em Campina Verde
- Educador trans será indenizado por transfobia em instituição de BH
Essa ligação clandestina, ainda de acordo com a polícia, aconteceu antes da abertura da boate, quando apenas o dono e funcionários da limpeza estavam no local. O empresário negou participação no esquema.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ele foi encaminhado ao Presídio Professor Jacy de Assis, onde permanece à disposição da Justiça.