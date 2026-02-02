Assine
LUTO

Morte de médico interrompe torneio de beach tennis em Campina Verde

Marcelo Nunes trabalhava em uma unidade de saúde do município

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
02/02/2026 11:59

Marcelo Ferreira Manna Nunes morreu durante torneio de beach tennis
Marcelo Ferreira Manna Nunes morreu durante torneio de beach tennis crédito: Reprodução/Prefeitura de campo Verde

O médico Marcelo Ferreira Manna Nunes, de 32 anos, morreu no último sábado (31/1) durante um torneio de beach tennis em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. A competição foi suspensa em respeito aos familiares e amigos.

Ele estava descansando de uma partida quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. Mesmo recebendo atendimento do Samu, com manobras de reanimação, o médico acabou morrendo.

O Urupê Tênis Clube, que realizava o 4º Open de Beach Tennis, lamentou a morte de Nunes, que era sócio e frequentador ativo do local. “Ficam as boas lembranças, o respeito construído ao longo do tempo e a gratidão pelos momentos compartilhados no clube”, disse por meio de nota. 

A Prefeitura de Campina Verde também prestou solidariedade aos amigos e familiares de Marcelo. O médico era servidor público e atuava em uma unidade de saúde do município. “Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos de solidariedade. Que Deus conceda o conforto necessário aos corações enlutados por esta dolorosa perda”, diz a postagem. 

Tópicos relacionados:

minas-gerais samu triangulo-mineiro

