BH: homem mata amigo por causa de pente de máquina de cortar cabelo

Um homem de 27 anos morreu na noite desse domingo (1º/2) ao ser esfaqueado no Bairro Providência, na Região Norte de Belo Horizonte (MG). O principal suspeito do crime é um homem de 37 anos, amigo da vítima.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima ainda com vida, porém desacordada, com intenso sangramento na região do pescoço. Diante da gravidade do ferimento, o homem foi socorrido e levado às pressas para o bloco cirúrgico do Hospital Risoleta Neves.

Testemunhas entregaram aos policiais a faca utilizada no crime. Um comerciante da região, que lavava o sangue do chão no momento da chegada da PM, se recusou a prestar informações sobre o ocorrido.

Durante os levantamentos, os militares foram informados de que vítima e autor eram amigos e costumavam ser vistos juntos diariamente naquele endereço. Ainda conforme relatos, os dois teriam se desentendido horas antes do crime por causa do desaparecimento de pentes de uma máquina de cortar cabelo.

A PM foi até a residência do suspeito, localizada em frente ao local do homicídio, onde foi recebida pelo irmão dele. O familiar afirmou já estar ciente da situação e relatou que o suspeito faz uso abusivo de álcool e drogas. Segundo ele, pela manhã, o irmão chegou em casa bastante agitado, reclamando que alguém teria furtado os pentes da máquina.

Pouco antes da chegada da polícia, vizinhos teriam informado ao irmão que o suspeito se envolveu em uma briga e esfaqueou o amigo no pescoço. Ele disse ainda que não sabe para onde o irmão fugiu e que o suspeito não possui celular nem outro familiar que possa abrigá-lo.

Outra testemunha contou que estava com a vítima ouvindo música e conversando em frente a uma padaria, quando o suspeito se aproximou com uma faca na cintura, ameaçando: “Vocês estão me tirando?”. Em seguida, ele avançou contra a vítima e desferiu golpes de faca no pescoço.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. Apesar de ter dado entrada com vida no hospital, a vítima morreu em decorrência de um corte na artéria carótida esquerda.

A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar e prender o autor do homicídio.