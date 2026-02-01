Lesões na cabeça: bebê morre em BH e pai vira suspeito após contradições

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um bebê de 11 meses morreu nesse sábado (31/1) em Belo Horizonte (MG) em decorrência de lesões na cabeça e no pescoço. O pai do menino, de 22 anos, foi detido pela Polícia Militar diante da suspeita de maus-tratos. Em depoimento, ele declarou que o filho havia caído da cama, mas, ao ser questionado novamente pelos policiais, deu informação divergente sobre a dinâmica dos acontecimentos.

O menino foi levado à UPA Oeste e a unidade de saúde acionou a Polícia Militar. Em contato com os policiais, a médica responsável pelo atendimento disse que tentou reanimar o bebê e destacou que as lesões apresentadas não seriam compatíveis com a altura da queda alegada, segundo narra a Polícia Militar no boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com a médica, aos 4 meses o bebê já havia sofrido um trauma semelhante na cabeça, o que causou um quadro de hidrocefalia. Ao todo, o bebê tem seis passagens pela UPA Oeste.

Na unidade de saúde, o jovem relatou aos policiais que estava em sua casa no Bairro Nova Cintra, Região Oeste da capital, quando uma amiga da esposa chamou no portão. Ele contou que o filho estava deitado e dormindo em uma cama ao ir atendê-la e informou que a esposa não estava no imóvel. Ao retornar, encontrou o filho caído no chão de barriga para cima. Em seguida, tentou reanimá-lo e ligou para a companheira.

Contradições

A Polícia Militar informou na ocorrência que conversou com a mãe do bebê. Esse depoimento e as declarações da médica da UPA levaram os militares a confrontar o pai novamente.

No segundo depoimento, o homem disse que, ao voltar para o interior do imóvel depois atender a amiga da esposa, percebeu que o filho estava na cama chorando, contradizendo a primeira versão de que o menino estava caído no chão de barriga para cima. Segundo afirmou, ele pegou o filho no colo e o deixou cair depois de o menino “girar” em um de seus braços. Por fim, ele disse que tentou fazer a reanimação e ligou para a esposa.

O que disse a mãe do bebê?

A esposa do suspeito disse que estava na casa de sua mãe e recebeu a ligação do marido informando que o filho deles havia sofrido uma queda. Conforme declarou, ela voltou para sua casa e, quando chegou ao imóvel, seu companheiro estava na calçada com o menino no colo. Dali, eles foram para a UPA.

O pai foi conduzido à delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. A instituição policial não confirmou se ele foi liberado ou se teve a prisão ratificada.