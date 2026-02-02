Incêndio atinge galpão de reciclagem ao lado da Avenida Amazonas, em BH

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de coleta e estocagem de resíduos na noite desse domingo (1º/2), no Bairro Jardinópolis, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), próximo à Avenida Amazonas. A ocorrência foi registrada por volta das 20h, na Rua Maria Magdalena Camargos, nas proximidades do Bairro Cabana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local funcionava como ponto transitório de recebimento e armazenamento de materiais para descarte, como papéis, metais e líquidos inflamáveis. Quando as equipes chegaram, o incêndio já estava em andamento e havia atingido dois caminhões que estavam no interior do galpão. Não havia ninguém no imóvel no momento do fogo.

Os militares concentraram os esforços no controle das chamas e na proteção das edificações vizinhas. Nos fundos do galpão, funcionava uma fábrica com produtos químicos e tanques utilizados na produção de sabão. Ao lado, havia um estabelecimento hortifrúti, o que aumentou o risco de propagação do incêndio.

Durante o combate, foi necessário o uso de espuma mecânica devido à presença de líquidos inflamáveis armazenados em grandes tonéis, que se incendiaram, romperam e espalharam o material por todo o ambiente, atingindo inclusive uma área de escritório. As equipes também monitoraram o teto metálico da estrutura, que apresentava risco de colapso após a inclinação de vigas e paredes para o interior do galpão.

Apesar da destruição, os bombeiros conseguiram preservar uma área de alojamentos, que continha armários e uma cozinha. Houve danos às redes elétrica e hidráulica do imóvel.

Segundo os bombeiros, o galpão tinha Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido. Os focos do incêndio foram controlados e o rescaldo finalizado após o uso de aproximadamente 20 mil litros de água.

A operação contou com o empenho de seis viaturas e se estendeu por cerca de cinco horas, com monitoramento da área até o início da manhã desta segunda-feira (2/2), quando as equipes foram desmobilizadas.