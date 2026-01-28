Assine
ESTRAGOS

Bar é atingido por incêndio na Região Centro-Sul de BH

Fogo atingiu o 80 Bar na madrugada desta terça-feira (28), na Savassi; não houve feridos, mas parte da estrutura e móveis foi danificada

QH
Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
28/01/2026 10:17 - atualizado em 28/01/2026 10:24

Apesar dos danos, a Defesa Civil não chegou a ser acionada
Apesar dos danos, a Defesa Civil não chegou a ser acionada crédito: Reprodução/CBMMG

Um incêndio atingiu um bar localizado na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Rua Paraíba, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (28/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado no início da ocorrência.

De acordo com os militares, ao chegarem ao local, havia grande quantidade de fumaça preta e chamas saindo do interior do estabelecimento, conhecido como 80 Bar. As equipes iniciaram imediatamente o combate ao fogo.

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito na rede elétrica. As chamas causaram a ruptura de uma tubulação e a queda de parte do forro do teto. Objetos e móveis do bar também foram atingidos pelo fogo.

O incêndio foi controlado pelos bombeiros e não houve registro de vítimas. Após a atuação das equipes, o imóvel foi deixado sob responsabilidade do proprietário. Apesar dos danos estruturais, a Defesa Civil não chegou a ser acionada para avaliação do local.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

Tópicos relacionados:

bh bombeiros incendio savassi

