Incêndio em residência mata morador em cidade mineira
Chamas começaram durante a madrugada desta quarta-feira (21/1); vítima é um homem de 41 anos
Um homem de 41 anos morreu em um incêndio na casa em que ele vivia, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (21/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 5h, quando o imóvel já estava em chamas.
Em decorrência da magnitude do incêndio, os militares tiveram que iniciar imediatamente o trabalho de combate ao fogo, para só depois entrar no imóvel. Quando conseguiram acessar o interior da casa, os bombeiros fizeram buscas e encontraram a vítima já sem vida.
As equipes do CBMMG, então, deram continuidade à operação de combate às chamas. Em seguida, efetuaram o rescaldo, para evitar que o fogo se propagasse para os imóveis vizinhos. Após a realização de uma perícia por agentes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo da vítima foi removido.
Equipes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também foram acionadas e compareceram ao local. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pela PCMG.