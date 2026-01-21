Assine
overlay
Início Gerais
REGIÃO CENTRAL

Incêndio em residência mata morador em cidade mineira

Chamas começaram durante a madrugada desta quarta-feira (21/1); vítima é um homem de 41 anos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
21/01/2026 21:00

compartilhe

SIGA
x
Bombeiro entra pela porta de imóvel incendiado, com paredes chamuscadas, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais
Quando os bombeiros chegaram, encontraram a vítima já sem vida crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem de 41 anos morreu em um incêndio na casa em que ele vivia, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (21/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 5h, quando o imóvel já estava em chamas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em decorrência da magnitude do incêndio, os militares tiveram que iniciar imediatamente o trabalho de combate ao fogo, para só depois entrar no imóvel. Quando conseguiram acessar o interior da casa, os bombeiros fizeram buscas e encontraram a vítima já sem vida.

Leia Mais

As equipes do CBMMG, então, deram continuidade à operação de combate às chamas. Em seguida, efetuaram o rescaldo, para evitar que o fogo se propagasse para os imóveis vizinhos. Após a realização de uma perícia por agentes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo da vítima foi removido. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também foram acionadas e compareceram ao local. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pela PCMG.

Tópicos relacionados:

cbmmg conselheiro-lafaiete incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay