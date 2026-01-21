Assine
ACIDENTE FATAL

Batida de frente de caminhões mata os motoristas

A cabine de ambos os veículos ficou destruída com o impacto da colisão em Minas Gerais

21/01/2026 10:17

Colisão frontal entre caminhões mata os dois motoristas na MGC-265, em MG
Colisão frontal entre caminhões mata os dois motoristas na MGC-265, em MG crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma colisão frontal entre dois caminhões matou os dois motoristas, únicos ocupantes dos veículos, na manhã desta quarta-feira (21/1), na rodovia MGC-265, na altura do km 46, em Mercês (MG), na Zona da Mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no trecho entre o posto Retiro e o trevo de Silveirânia. As duas vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram as mortes confirmados no local pelas equipes do Samu.

As circunstâncias da batida ainda são apuradas. Até o momento, não há informações sobre o tipo de carga transportada pelos caminhões envolvidos. As cabines dos veículos ficaram destruídas.

O trânsito ficou interditado no trecho do acidente, enquanto era feito o atendimento e a retirada dos veículos da pista.

