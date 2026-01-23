Assine
TRISTEZA

Grande BH: homem é encontrado morto em casa abandonada e incendiada

Vítima foi reconhecida por parentes, que afirmaram que o homem era usuário de drogas e se recusava a sair do imóvel em Nova Lima

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
23/01/2026 16:49

Segundo a Polícia Militar, ainda não há conclusões sobre o que causou o incêndio
Segundo a Polícia Militar, ainda não há conclusões sobre o que causou o incêndio em Nova Lima crédito: Unsplash

O corpo de um homem de 49 anos foi encontrado em uma casa abandonada que pegou fogo no Bairro Cascalho, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (23/1).

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionados para o incêndio durante a manhã. Conforme a corporação, a casa tinha uma grande quantidade de entulho e vizinhos relataram que o morador costumava colocar fogo em pequenos fogareiros para esquentar comida.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem estava caído em um cômodo pequeno que parecia um banheiro, enquanto o imóvel ainda tinha muita fumaça. Os militares tentaram contato com ele mas, como não conseguiram resposta, o arrastaram até um cômodo que tinha saída.

Segundo os registros, o corpo já apresentava rigidez cadavérica e tinha diversas queimaduras. Uma tia da vítima foi identificada e contou que o homem era usuário de drogas e que usava a casa abandonada como abrigo. Segundo ela, a vítima procurava a família para conseguir comida, mas se recusava a morar com eles.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. A perícia da Polícia Civil esteve no local e a corporação segue com as investigações do caso.

