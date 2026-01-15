Nova Lima (MG) começa a vacinação contra a dengue neste sábado (17/1)
Imunizante será disponibilizado pelo SUS para profissionais da saúde e pessoas no geral entre 15 e 59 anos. Confira os locais onde pode receber a dose
A primeira vacina contra a dengue em dose única no mundo começará a ser aplicada em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir deste sábado (17/1). A Butantan-DV, de produção totalmente nacional, será disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) inicialmente a profissionais da saúde.
Neste primeiro momento, além de Nova Lima, a vacinação também ocorrerá em Botucatu, em São Paulo, e em Maranguape, no Ceará, para avaliar a vacinação em massa da população. Estudos apontam que a eficácia do imunizante é de 74,7% contra a dengue sintomática em pessoas de 15 a 59 anos e 89% de proteção contra formas graves.
As doses da Butantan-DV serão aplicadas primeiramente em profissionais da Atenção Primária, que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em pontos especiais nos dias 17 e 24 de janeiro. Em seguida, a vacinação passará para a população com 59 anos e, com o tempo, haverá a diminuição da faixa etária eletiva até chegar aos 15 anos.
Os adolescentes entre 10 e 14 anos seguirão recebendo o imunizante Q-Denga. Segundo o Butantan, a vacinação para idosos acima de 60 anos ainda precisa passar por estudos clínicos, que tem previsão de iniciar ainda em janeiro.
Onde se vacinar?
Unidades Básicas de Saúde (UBSs)
- Atendimento, em geral, das 8h às 17h, com unidades de horário estendido até às 19h
Vacimóvel
Sábado (17/1):
- Praça Bernardino de Lima (Centro): 9h às 16h
- Serena Mall (Regional Norte): 9h às 16h
Sábado (24/1):
- Alphaville: Base de Saúde da Associação Geral (Rua Princesa Diana, 760), das 9h às 14h
- Vila da Serra: Base Integrada de Segurança Pública (Alameda Oscar Niemeyer, 1267), das 9h às 14h
- Balneário Água Limpa: Rua Pedro Américo, esquina com Rua Poços de Caldas, das 9h às 14h
- Honório Bicalho: Espaço Cultural José Arcênio Perdigão (Rua Viana, 134), das 9h às 14h
Drive Thru da vacinação
Sábado (24/1), das 9h às 14h:
- Avenida Ribeirão Cardoso, no Centro
- Rua Mississipi, na lateral do Supermercados BH, no bairro Jardim Canadá
O novo imunizante
A Butantan-DV foi desenvolvida ao longo de 15 anos pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa WuXi Vaccines utilizando a tecnologia de vírus vivo atenuado. Um estudo publicado pela The Lancet Regional Health - Americas este mês mostra que o imunizante ajuda a reduzir a carga viral em pessoas infectadas pelo patógeno além de não induzir o surgimento de variantes mais agressivas.
Aprovada em novembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Butantan deverá entregar mais 1 milhão de doses da vacina ao Ministério da Saúde até o final de janeiro. Ainda em 2026, o Ministério da Saúde garantiu a entrega de 9 milhões de doses desse imunizante e prevê outras 9 milhões para 2027. A pasta investe mais de R$10 bilhões por ano no Instituto Butantan, valor que passará para mais de R$15 bilhões com a compra da nova vacina contra a dengue.