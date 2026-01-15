Nova Lima (MG) começa a vacinação contra a dengue neste sábado (17/1)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A primeira vacina contra a dengue em dose única no mundo começará a ser aplicada em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir deste sábado (17/1). A Butantan-DV, de produção totalmente nacional, será disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) inicialmente a profissionais da saúde.

Neste primeiro momento, além de Nova Lima, a vacinação também ocorrerá em Botucatu, em São Paulo, e em Maranguape, no Ceará, para avaliar a vacinação em massa da população. Estudos apontam que a eficácia do imunizante é de 74,7% contra a dengue sintomática em pessoas de 15 a 59 anos e 89% de proteção contra formas graves.

As doses da Butantan-DV serão aplicadas primeiramente em profissionais da Atenção Primária, que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em pontos especiais nos dias 17 e 24 de janeiro. Em seguida, a vacinação passará para a população com 59 anos e, com o tempo, haverá a diminuição da faixa etária eletiva até chegar aos 15 anos.

Os adolescentes entre 10 e 14 anos seguirão recebendo o imunizante Q-Denga. Segundo o Butantan, a vacinação para idosos acima de 60 anos ainda precisa passar por estudos clínicos, que tem previsão de iniciar ainda em janeiro.

Onde se vacinar?

Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Atendimento, em geral, das 8h às 17h, com unidades de horário estendido até às 19h

Vacimóvel

Sábado (17/1):

Praça Bernardino de Lima (Centro): 9h às 16h

Serena Mall (Regional Norte): 9h às 16h

Sábado (24/1):

Alphaville: Base de Saúde da Associação Geral (Rua Princesa Diana, 760), das 9h às 14h

Vila da Serra: Base Integrada de Segurança Pública (Alameda Oscar Niemeyer, 1267), das 9h às 14h

Balneário Água Limpa: Rua Pedro Américo, esquina com Rua Poços de Caldas, das 9h às 14h

Honório Bicalho: Espaço Cultural José Arcênio Perdigão (Rua Viana, 134), das 9h às 14h

Drive Thru da vacinação

Sábado (24/1), das 9h às 14h:

Avenida Ribeirão Cardoso, no Centro

Rua Mississipi, na lateral do Supermercados BH, no bairro Jardim Canadá

O novo imunizante

A Butantan-DV foi desenvolvida ao longo de 15 anos pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa WuXi Vaccines utilizando a tecnologia de vírus vivo atenuado. Um estudo publicado pela The Lancet Regional Health - Americas este mês mostra que o imunizante ajuda a reduzir a carga viral em pessoas infectadas pelo patógeno além de não induzir o surgimento de variantes mais agressivas.

Aprovada em novembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Butantan deverá entregar mais 1 milhão de doses da vacina ao Ministério da Saúde até o final de janeiro. Ainda em 2026, o Ministério da Saúde garantiu a entrega de 9 milhões de doses desse imunizante e prevê outras 9 milhões para 2027. A pasta investe mais de R$10 bilhões por ano no Instituto Butantan, valor que passará para mais de R$15 bilhões com a compra da nova vacina contra a dengue.

