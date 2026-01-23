Incêndio atinge motel quando 25 quartos estavam ocupados em BH
Incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros na Região Norte da capital mineira.
Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar na noite dessa quinta-feira (22/1) em um motel na Avenida Cristiano Machado, nº 12.050, Bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte (MG).
De acordo com os bombeiros, o fogo teve início por volta das 23h45, em um espaço utilizado para armazenar utensílios do estabelecimento. As equipes concentraram esforços para confinar as chamas ao galpão, evitando que o incêndio se alastrasse para os demais setores do motel.
No momento em que o fogo começou, 25 apartamentos estavam ocupados. Até o momento, não há registro de feridos.
A ocorrência mobilizou 16 militares e cinco viaturas. A Defesa Civil está na manhã desta sexta-feira (23/1) avaliando os danos na estrutura.