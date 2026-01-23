Assine
PEGANDO FOGO

Incêndio atinge motel quando 25 quartos estavam ocupados em BH

Incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros na Região Norte da capital mineira.

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/01/2026 08:08

No momento em que o fogo começou, 25 apartamentos estavam ocupados crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar na noite dessa quinta-feira (22/1) em um motel na Avenida Cristiano Machado, nº 12.050, Bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

De acordo com os bombeiros, o fogo teve início por volta das 23h45, em um espaço utilizado para armazenar utensílios do estabelecimento. As equipes concentraram esforços para confinar as chamas ao galpão, evitando que o incêndio se alastrasse para os demais setores do motel.

No momento em que o fogo começou, 25 apartamentos estavam ocupados. Até o momento, não há registro de feridos.

A ocorrência mobilizou 16 militares e cinco viaturas. A Defesa Civil está na manhã desta sexta-feira (23/1) avaliando os danos na estrutura.

