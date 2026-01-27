Incêndio destrói casa e mobiliza bombeiros em Belo Horizonte
Inicialmente, os militares haviam sido informados sobre a presença de uma vítima no imóvel, mas a ocorrência foi encerrada sem registro de feridos
Um incêndio em uma residência localizada na Rua Marcondes, no Bairro Caiçaras, Região Noroeste de Belo Horizonte, mobilizou guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na noite desta terça-feira (27/1). Inicialmente, as equipes haviam recebido a informação de que, possivelmente, havia uma vítima no local, mas uma busca inicial comprovou que o imóvel estava vazio.
Logo após o fim da varredura, os militares iniciaram o trabalho de combate às chamas, que estavam concentradas em um dos cômodos da residência. As equipes conseguiram controlar o fogo e, em seguida, realizaram um rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes.
Uma avaliação feita pelo CBMMG após a conclusão dos trabalhos identificou danos estruturais no imóvel, entre os quais trincas e rachaduras, em decorrência das chamas. Por isso, a residência foi isolada preventivamente.
Populares que acompanharam a ocorrência foram orientados pelo CBMMG a respeitar o isolamento e também a acionar a Defesa Civil para avaliação técnica da edificação. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.