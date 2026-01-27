Assine
VÍTIMAS SOTERRADAS

Laje desaba e deixa dois feridos em Contagem, na Grande BH

Ocorrência foi registrada no Bairro Inconfidentes; uma das vítimas foi resgatada inconsciente

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
27/01/2026 11:01 - atualizado em 27/01/2026 12:29

O local foi isolado por segurança, e a Defesa Civil foi acionada crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Uma laje de um galpão desabou e deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (27/1), em uma edificação localizada na Rua Avelino Camargos, 120, no Bairro Inconfidentes, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a ocorrência com duas viaturas. As vítimas ficaram sob os escombros após o colapso da estrutura. Uma delas ficou parcialmente retida devido à queda de parte do telhado e apresentava suspeita de traumatismo craniano (TCE). A outra vítima já estava fora dos escombros quando os bombeiros chegaram, estava consciente, mas também apresentava suspeita de TCE leve, além de cortes na boca e no nariz.

Segundo os bombeiros, trata-se de uma obra dentro de uma empresa. O imóvel possui três lajes, sendo que a laje intermediária foi a que cedeu, atingindo os trabalhadores que atuavam no local no momento do acidente. A área foi isolada por segurança, e a Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura da edificação e o risco de novos desabamentos.

A reportagem entrou em contato com a empresa em que as duas vítimas trabalham, que informou que a obra estava vazia no momento do desabamento e, no local, havia apenas dois ajudantes e um motorista. Funcionários responsáveis foram até o endereço para prestar assistência. As causas do desabamento ainda serão apuradas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e realizou o encaminhamento das vítimas para atendimento médico.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

