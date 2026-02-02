Alerta de tempestade com queda de granizo em Minas é prolongado
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade nas 853 cidades de MG ao longo desta segunda-feira (2/2). Confira recomendações em caso de chuva
compartilheSIGA
Todos os 853 municípios de Minas Gerais podem ser atingidos por tempestades com risco de queda de granizo nesta segunda-feira (2/2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesse domingo (1°/2), o instituto havia emitido um alerta válido até a manhã de hoje, mas ele foi prolongado até amanhã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As cidades podem registrar até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 100km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 100mm é considerada bastante forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.
Leia Mais
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Segundo o Inmet, o alerta laranja, de perigo, indica risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até a manhã de terça-feira (3/2).
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).