Presos dois suspeitos de assaltar uma siderúrgica em Sete Lagoas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em menos de 48 horas após o roubo de uma siderúrgica, na madrugada desse domingo (1º/2), às margens da BR-040, em Sete Lagoas, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos, de 22 e 42 anos, de participação no crime.

O roubo ocorreu entre 1h30 e 2h de domingo, quando nove homens entraram na siderúrgica. Depois de render três vigilantes, o grupo roubou uma ventaneira avaliada em cerca de R$ 12 mil, quatro bobinas de cobre, um revólver, um colete à prova de balas, além de celulares e uma motocicleta, pertencente a um vigilante.

Os bandidos, segundo os vigilantes, de 50, 62 e 65 anos, estavam armados com submetralhadoras e revólveres.

Tudo começou quando um dos vigilantes foi rendido. Ele fazia uma ronda, rotineira, durante a madrugada, quando foi surpreendido. Os ladrões lhe tomaram a arma, um revólver, e o colete à prova de balas. Um deles ameaçou matá-lo, caso não fizesse o que eles mandassem. Além disso, depois de algum tempo, foi obrigado a ficar nu e teve braços e pernas amarrados.

Os invasores partiram, então, para render o segundo vigilante. Ele fazia ronda de motocicleta, quando foi interceptado.

O terceiro funcionário a ser rendido também fazia ronda de motocicleta. Recebeu um comunicado, pelo rádio comunicador, do segundo vigilante rendido, que foi obrigado a entrar em contato com o colega, dizendo que estava tudo bem.

Os três ficaram o tempo todo com armas apontadas para suas cabeças. Este terceiro vigilante foi amarrado num caminhão.

Existe registo de que esse caminhão, que era clonado, passou pelo posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 4h27, seguindo em direção a BH.

Os policiais conseguiram informações sobre uma movimentação estranha, num sítio, localizado na Rua Enfermeira Alaíde Rodrigues Fonseca, no Bairro Residencial. Foram até a residência e lá foram recebidos por um homem que disse ser o proprietário, mas ao ser questionado, ele deu informações contraditórias e desencontradas.

O questionamento, dos policiais se deu pelo fato de que no veículo desse homem, um Fiat Palio, estavam quatro pessoas.

O homem negou que tivesse saído de casa ou dirigido. Os policiais foram, também, a uma outra casa, de outro suspeito, mas encontraram a porta aberta e o local vazio. O homem foi preso enquanto tentava fugir.

Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia de Sete Lagoas. Os policiais, agora, fazem rastreamento, para tentar encontrar os outros sete suspeitos.