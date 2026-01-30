BH: homem aplica "mata-leão" em idosa e rouba bolsa no Gutierrez
Suspeito foi preso no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), depois de resistir à abordagem da Polícia Militar
Um homem de 29 anos foi preso ao agredir e roubar uma idosa de 75 anos na noite dessa quinta-feira (29/1),
Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que caminhava pela Avenida Amazonas, na esquina com a Rua Thompson Flores, quando foi surpreendida pelo suspeito, que aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” e exigiu a entrega da bolsa. Em seguida, ele fugiu do local.
A idosa acionou a polícia e repassou as características do autor, o que deu início às buscas. O suspeito foi localizado na Avenida Amazonas e resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os militares. Ele foi imobilizado e algemado, e os pertences da vítima ainda estavam em sua posse.
O homem foi encaminhado à UPA Oeste, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Em seguida, foi levado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.