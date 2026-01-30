Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA E ROUBO

BH: homem aplica "mata-leão" em idosa e rouba bolsa no Gutierrez

Suspeito foi preso no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), depois de resistir à abordagem da Polícia Militar

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/01/2026 06:07 - atualizado em 30/01/2026 06:55

compartilhe

SIGA
x
Crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (29/1), no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte (MG)
Crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (29/1), no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte (MG) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Um homem de 29 anos foi preso ao agredir e roubar uma idosa de 75 anos na noite dessa quinta-feira (29/1), 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que caminhava pela Avenida Amazonas, na esquina com a Rua Thompson Flores, quando foi surpreendida pelo suspeito, que aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” e exigiu a entrega da bolsa. Em seguida, ele fugiu do local.

Leia Mais

A idosa acionou a polícia e repassou as características do autor, o que deu início às buscas. O suspeito foi localizado na Avenida Amazonas e resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os militares. Ele foi imobilizado e algemado, e os pertences da vítima ainda estavam em sua posse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi encaminhado à UPA Oeste, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Em seguida, foi levado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

bh pm policia roubo violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay