Assine
overlay
Início Gerais
INUSITADO

Grande BH: homem com perna engessada assalta farmácia e é preso

Suspeito armado tentou escapar a pé depois do roubo em estabelecimento de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/01/2026 10:02

compartilhe

SIGA
x
Suspeito assaltou a farmácia com um revólver calibre .38, de cor prata, mas sem munição
Suspeito assaltou a farmácia com um revólver calibre .38, de cor prata, mas sem munição crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 40 anos assaltou uma farmácia 24 horas na madrugada desta sexta-feira (30/1), na Avenida Governador Valadares, no Centro de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, uma viatura passava pela via quando populares sinalizaram aos militares e informaram que um suspeito havia acabado de cometer o roubo e fugido em direção à BR-381.

Leia Mais

As equipes iniciaram rastreamento e conseguiram localizar o homem poucos metros depois, na Rua Felipe dos Santos. Durante a abordagem, foi apreendido com ele um revólver calibre .38, de cor prata, mas sem munição.

O que chamou atenção dos policiais é que o suspeito estava com a perna direita engessada e, mesmo assim, tentou fugir a pé depois do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem, que tem passagens por roubo, foi preso e encaminhado à delegacia de plantão de Betim, juntamente com a arma apreendida.

Tópicos relacionados:

assalto betim grande-bh pm roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay