Grande BH: homem com perna engessada assalta farmácia e é preso
Suspeito armado tentou escapar a pé depois do roubo em estabelecimento de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Um homem de 40 anos assaltou uma farmácia 24 horas na madrugada desta sexta-feira (30/1), na Avenida Governador Valadares, no Centro de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, uma viatura passava pela via quando populares sinalizaram aos militares e informaram que um suspeito havia acabado de cometer o roubo e fugido em direção à BR-381.
As equipes iniciaram rastreamento e conseguiram localizar o homem poucos metros depois, na Rua Felipe dos Santos. Durante a abordagem, foi apreendido com ele um revólver calibre .38, de cor prata, mas sem munição.
O que chamou atenção dos policiais é que o suspeito estava com a perna direita engessada e, mesmo assim, tentou fugir a pé depois do crime.
O homem, que tem passagens por roubo, foi preso e encaminhado à delegacia de plantão de Betim, juntamente com a arma apreendida.