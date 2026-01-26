Homem que atacava apenas mulheres é preso por assalto em MG

Um homem de 31 anos, suspeito de cometer assaltos exclusivamente contra mulheres, foi preso em flagrante nesse domingo (25/1), no Bairro Serrinha, em Várzea da Palma (MG), na Região Norte do estado.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito persegue uma mulher durante a madrugada, portando uma faca. Ela relatou aos militares que estava voltando de uma festa e percebeu o suspeito a seguindo, mas decidiu continuar a caminhada. Ao chegar em casa viu que estava sem chave, momento que o indivíduo se aproxima da vítima e rouba o celular com uma faca.

Durante a fuga, ele dispensou a faca e o celular ao ser perseguido por populares. Posteriormente, foi pego por uma viatura da PM e pessoas aproveitaram para tentar linchar o homem. De acordo com a Polícia Militar, ele já havia cometido diversos furtos e, recentemente, um roubo na cidade. Ele foi reconhecido pela vítima, sendo preso em flagrante.

O celular roubado foi recuperado e a faca utilizada no crime foi apreendida.

Ainda segundo a PM, o suspeito cumpria pena em regime de livramento condicional e possui passagens por outros crimes.