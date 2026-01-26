Assine
overlay
Início Gerais
ÚNICO ALVO

Homem que atacava apenas mulheres é preso por assalto em MG

Suspeito usava faca para roubar celulares e estava em livramento condicional

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/01/2026 10:08 - atualizado em 26/01/2026 10:19

compartilhe

SIGA
x
Roubo aconteceu no Bairro Serrinha, em Várzea da Palma (MG), na Região Norte do estado
Suspeito foi pego no Bairro Serrinha, em Várzea da Palma (MG), na Região Norte do estado crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 31 anos, suspeito de cometer assaltos exclusivamente contra mulheres, foi preso em flagrante nesse domingo (25/1), no Bairro Serrinha, em Várzea da Palma (MG), na Região Norte do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito persegue uma mulher durante a madrugada, portando uma faca. Ela relatou aos militares que estava voltando de uma festa e percebeu o suspeito a seguindo, mas decidiu continuar a caminhada. Ao chegar em casa viu que estava sem chave, momento que o indivíduo se aproxima da vítima e rouba o celular com uma faca.

Leia Mais

Durante a fuga, ele dispensou a faca e o celular ao ser perseguido por populares. Posteriormente, foi pego por uma viatura da PM e pessoas aproveitaram para tentar linchar o homem. De acordo com a Polícia Militar, ele já havia cometido diversos furtos e, recentemente, um roubo na cidade. Ele foi reconhecido pela vítima, sendo preso em flagrante.

O celular roubado foi recuperado e a faca utilizada no crime foi apreendida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo a PM, o suspeito cumpria pena em regime de livramento condicional e possui passagens por outros crimes.

Tópicos relacionados:

assalto minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay