"Os Trapalhões" do crime se deram mal em ação dupla: veja os detalhes

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Governador Valadares e região, no Vale do Aço, foram palco de uma ação de uma dupla de ladrões, um menor de idade e um de 19 anos, que muito lembra o cinema, mais precisamente um filme de “Os Trapalhões”. Longe de parecerem com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, a dupla foi presa depois de duas 'trapalhadas' na tentativa de roubar motocicletas.

“Eles tentaram furtar duas motos. A primeira, usando uma chave 'mixa', que não funcionou. A motocicleta não ligou. Aí, resolveram empurrar a moto. Tentaram subir uma ladeira, mas perderam o controle e colidiram contra um veículo. Aí procuraram outro veículo; após o furto, se deslocaram para a cidade de Conselheiro Pena, só que no caminho o combustível da moto acabou...”, diz o boletim de ocorrências (BO) da Polícia Militar.

Isso aconteceu na cidade de Resplendor, também no Vale do Aço, onde uma das vítimas do roubo, um homem de 21 anos, acionou a PM. Militares foram acionados e compareceram ao local, onde a vítima relatou que sua motocicleta Honda Sahara, cor preta, havia sido furtada, e que o autor, durante a ação, colidiu com um automóvel cor prata, causando danos ao pára-choque dianteiro do carro, abandonando a motocicleta a alguns metros do local.

Mas na fuga, não satisfeita, a dupla roubou outra motocicleta. Usando a mesma chave 'mixa', roubaram outra motocicleta, Yamaha/Lander 250, cor preta, que, dessa vez, ligou com a mesma chave de fenda.

Assim, a dupla subiu na moto e seguiu rumo a Conselheiro Pena. Na altura do km 59 da BR-259, o combustível da moto acabou, sendo abandonada em um matagal às margens da referida rodovia. Os ladrões fugiram a pé.

Imagens

Enquanto investigavam a tentativa de roubo da primeira motocicleta, os policiais conseguiram acesso às imagens de uma câmera do sistema de monitoramento, e conseguiram identificar um dos autores, um adolescente de 17 anos, conhecido da polícia.

Foi então que iniciaram um rastreamento e conseguiram localizar o menor. Ele estava em casa, com sua mãe, que autorizou a entrada dos militares na residência.

Numa conversa, o adolescente admitiu o crime e também contou sobre o segundo. Ele relatou que se encontrou com o autor de 19 anos, e que juntos, decidiram roubar uma moto, para irem a Conselheiro Pena, distante 30 quilômetros de Resplendor.

Disse também aos policiais que ele fez a chave 'mixa', utilizando uma chave de fenda, que foi lixada.

Assim, partiram para os crimes. Escolheram a primeira moto. O maior de idade retirou a motocicleta Honda Sahara da garagem e tentou ligá-la, sem êxito, e, posteriormente, ele próprio tentou, também sem sucesso. Eles, então, passaram a empurrá-la para fora da casa.

Mas quando começaram a descer a rua, com a motocicleta desligada, perderam o controle da direção, colidindo contra o automóvel estacionado. Eles abandonaram o veículo e o local, mas não desistiram de ir a Conselheiro Pena. Avistaram outra moto, uma Yamaha/Lander 250, cor preta, que o menor conseguiu ligar utilizando a mesma chave de fenda.

Seguiram para Conselheiro Pena, só que, no caminho, a moto ficou sem combustível. Eles a abandonaram num matagal às margens da rodovia e fugiram, retornando a Resplendor.

Os militares localizaram e prenderam o maior de idade, que confirmou a história do adolescente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A guarnição se deslocou até a rodovia, onde localizou a motocicleta Yamaha/Lander 250. A dupla foi levada à delegacia de Polícia Civil, em Governador Valadares, assim como a motocicleta recuperada.