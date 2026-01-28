Polícia prende ladrão 'contumaz' em Cataguases

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Civil em Cataguases, na Zona da Mata, em ação integrada com a Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (27/1). O preso tinha mandado de prisão preventiva em aberto.

A prisão ocorreu em função de uma investigação que apura a prática de furto ocorrido em uma residência localizada na região central da cidade, além de vários outros roubos registrados recentemente no município.

Segundo o delegado Marcelo Manna, o homem já era conhecido no meio policial, possuindo extensa ficha de antecedentes criminais. São 10 passagens por furto e uma por roubo, sendo que, em sua maioria, os crimes ocorreram durante a madrugada ou no período noturno.

“Trata-se de um investigado contumaz na prática de crimes patrimoniais, cuja prisão representa importante resposta à sociedade”, disse o delegado.

Na última segunda-feira (26/1), o posto de saúde do bairro Bandeirantes, foi invadido, por esse homem, quando roubou um condensador de ar-condicionado. Toda a ação foi filmada por câmeras de monitoramento, que flagraram o suspeito carregando o equipamento nas costas pelas ruas do bairro.

A prisão integra ações desenvolvidas no âmbito do Grupo Integrado Estratégico de Segurança Pública (Giesp), que reúne a Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público. O investigado, depois de flagrado, foi levado para o sistema prisional.