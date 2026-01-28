Assine
overlay
Início Gerais
LADRÃO

Polícia prende ladrão 'contumaz' em Cataguases

O suspeito tem 10 passagens por furtos e um por roubo. Câmera de segurança flagrou o furto de um ar condicionado de um posto de saúde

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
28/01/2026 14:14

compartilhe

SIGA
x
A prisão do ladrão foi feita na terça-feira num trabalho conjunto ente as polícia Civil e Militar
A prisão do ladrão foi feita na terça-feira num trabalho conjunto ente as polícia Civil e Militar crédito: PCMG

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Civil em Cataguases, na Zona da Mata, em ação integrada com a Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (27/1). O preso tinha mandado de prisão preventiva em aberto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A prisão ocorreu em função de uma investigação que apura a prática de furto ocorrido em uma residência localizada na região central da cidade, além de vários outros roubos registrados recentemente no município.

Segundo o delegado Marcelo Manna, o homem já era conhecido no meio policial, possuindo extensa ficha de antecedentes criminais. São 10 passagens por furto e uma por roubo, sendo que, em sua maioria, os crimes ocorreram durante a madrugada ou no período noturno.

“Trata-se de um investigado contumaz na prática de crimes patrimoniais, cuja prisão representa importante resposta à sociedade”, disse o delegado.

Na última segunda-feira (26/1), o posto de saúde do bairro Bandeirantes, foi invadido, por esse homem, quando roubou um condensador de ar-condicionado. Toda a ação foi filmada por câmeras de monitoramento, que flagraram o suspeito carregando o equipamento nas costas pelas ruas do bairro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prisão integra ações desenvolvidas no âmbito do Grupo Integrado Estratégico de Segurança Pública (Giesp), que reúne a Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público. O investigado, depois de flagrado, foi levado para o sistema prisional.

Tópicos relacionados:

cataguases minas-gerais pm policia-civil preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay