Polícia prende ladrão 'contumaz' em Cataguases
O suspeito tem 10 passagens por furtos e um por roubo. Câmera de segurança flagrou o furto de um ar condicionado de um posto de saúde
Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Civil em Cataguases, na Zona da Mata, em ação integrada com a Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (27/1). O preso tinha mandado de prisão preventiva em aberto.
A prisão ocorreu em função de uma investigação que apura a prática de furto ocorrido em uma residência localizada na região central da cidade, além de vários outros roubos registrados recentemente no município.
Segundo o delegado Marcelo Manna, o homem já era conhecido no meio policial, possuindo extensa ficha de antecedentes criminais. São 10 passagens por furto e uma por roubo, sendo que, em sua maioria, os crimes ocorreram durante a madrugada ou no período noturno.
“Trata-se de um investigado contumaz na prática de crimes patrimoniais, cuja prisão representa importante resposta à sociedade”, disse o delegado.
Na última segunda-feira (26/1), o posto de saúde do bairro Bandeirantes, foi invadido, por esse homem, quando roubou um condensador de ar-condicionado. Toda a ação foi filmada por câmeras de monitoramento, que flagraram o suspeito carregando o equipamento nas costas pelas ruas do bairro.
A prisão integra ações desenvolvidas no âmbito do Grupo Integrado Estratégico de Segurança Pública (Giesp), que reúne a Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público. O investigado, depois de flagrado, foi levado para o sistema prisional.