Assine
overlay
Início Gerais
FURTOS EM SÉRIE

MG: casal que roubava carnes de supermercados é preso

Dentre as carnes furtadas, estavam peças de fraldinha, picanha e contrafilé. O caso aconteceu na cidade de Patrocínio

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/01/2026 16:18 - atualizado em 26/01/2026 16:25

compartilhe

SIGA
x
Segundo a Polícia Militar, o casal roubou as carnes de ao menos dois supermercados
Segundo a Polícia Militar, o casal roubou as carnes de ao menos dois supermercados crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 40 anos e uma mulher, de 52, foram presos por furtar carnes de supermercados da cidade de Patrocínio, no Triângulo Mineiro. O casal foi reconhecido a partir de registros de câmeras de segurança, na última sexta-feira (23/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada depois que funcionários de um supermercado viram o casal pegar duas peças de carne do estabelecimento e sair sem pagar, durante o turno da noite.

Conforme o boletim de ocorrência, havia um registro anterior do mesmo casal cometendo o mesmo crime.

Leia Mais

O carro usado pelo casal foi identificado pelas imagens das câmeras, e os militares o encontraram na rodovia MG-230, em um trecho próximo à Avenida Faria Pereira. O veículo foi abordado, e os suspeitos admitiram terem furtado o alimento.

Segundo o documento policial, os militares se dirigiram até a residência do casal, onde encontraram outras peças de carne (fraldinha, picanha, contrafilé e outras), inclusive com produtos com identificação de outro supermercado.

O carro foi removido ao pátio, e as peças furtadas foram devolvidas às vítimas, uma vez que eram produtos perecíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois suspeitos receberam voz de prisão, passaram por atendimento médico e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.

Tópicos relacionados:

furto minas-gerais policia-militar supermercados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay