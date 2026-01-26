MG: casal que roubava carnes de supermercados é preso

Um homem de 40 anos e uma mulher, de 52, foram presos por furtar carnes de supermercados da cidade de Patrocínio, no Triângulo Mineiro. O casal foi reconhecido a partir de registros de câmeras de segurança, na última sexta-feira (23/1).

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada depois que funcionários de um supermercado viram o casal pegar duas peças de carne do estabelecimento e sair sem pagar, durante o turno da noite.

Conforme o boletim de ocorrência, havia um registro anterior do mesmo casal cometendo o mesmo crime.

O carro usado pelo casal foi identificado pelas imagens das câmeras, e os militares o encontraram na rodovia MG-230, em um trecho próximo à Avenida Faria Pereira. O veículo foi abordado, e os suspeitos admitiram terem furtado o alimento.

Segundo o documento policial, os militares se dirigiram até a residência do casal, onde encontraram outras peças de carne (fraldinha, picanha, contrafilé e outras), inclusive com produtos com identificação de outro supermercado.

O carro foi removido ao pátio, e as peças furtadas foram devolvidas às vítimas, uma vez que eram produtos perecíveis.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão, passaram por atendimento médico e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.

