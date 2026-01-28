Homem reabastece em posto de combustível e foge sem pagar
Ele causou um prejuízo de R$ 197,66 ao proprietário. Esta não foi a primeira vez que isso aconteceu no local
Um crime que há muito tempo incomoda, principalmente proprietários de postos de combustível, quando alguém abastece e foge sem pagar, voltou a ser registrado em Belo Horizonte, na noite de terça-feira (27/1).
Um homem moreno, de cabelos curtos, aproximadamente de 50 anos, estacionou junto à bomba de abastecimento e pediu ao frentista para completar o tanque com gasolina, o que foi feito.
Quando a bomba desarmou, o frentista retirou a mangueira e quando foi pegar a máquina de cartão para receber sobre o serviço prestado, o motorista arrancou o carro e saiu em alta velocidade, em direção ao Bairro Horto.
O frentista chamou a Polícia Militar e registrou queixa. Na bomba, o valor do reabastecimento: R$ 197,66. Não foi a primeira vez, segundo o frentista, que um fato como esse ocorre naquele estabelecimento.
A Polícia Militar recolheu imagens da câmera de segurança do estabelecimento, que serão encaminhadas à perícia. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil Leste.