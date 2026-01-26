Assine
CHUTE NO BUQUÊ

Vídeo: ladrão assalta jovens e chuta flores de namorada de vítima

Ladrão ficou nervoso porque os adolescentes de 13 e 16 anos não tinham objetos de grande valor

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
Repórter
26/01/2026 18:27

Vídeo: ladrão assalta jovens e chuta flores de namorada de vítima
Vídeo: ladrão assalta jovens e chuta flores de namorada de vítima crédito: Reprodução/Redes sociais

Um assalto registrado por câmeras de segurança na noite de domingo (25/1), em Uberlândia, Triângulo Mineiro, terminou de forma inusitada depois do criminoso chutar um buquê de flores durante a fuga. O criminoso ficou frustrado porque as vítimas, dois adolescentes, não tinham bens de grande valor.

O crime ocorreu perto das 22h, na rua Oriental, bairro Ipanema, zona leste da cidade, e os suspeitos ainda não foram localizados.

As imagens mostram os jovens, de 13 e 16 anos, sendo abordados por um homem armado, que usava capacete de motociclista. O ladrão rendeu as vítimas, exigiu pertences e agrediu um dos jovens com uma coronhada, mesmo após ele mostrar que carregava apenas um buquê de flores.

O áudio do vídeo mostra que as vítimas não tem nenhum objeto de valor e a preocupação delas é com o buquê que seria um presente de aniversário para a namorada de uma das vítimas. 

Durante a ação, o assaltante chutou o arranjo e roubou o celular de uma das vítimas. Em seguida, fugiu na garupa de uma motocicleta.

Tópicos relacionados:

arranjo-chutado

