Vídeo: ladrão assalta jovens e chuta flores de namorada de vítima

Um assalto registrado por câmeras de segurança na noite de domingo (25/1), em Uberlândia, Triângulo Mineiro, terminou de forma inusitada depois do criminoso chutar um buquê de flores durante a fuga. O criminoso ficou frustrado porque as vítimas, dois adolescentes, não tinham bens de grande valor.

O crime ocorreu perto das 22h, na rua Oriental, bairro Ipanema, zona leste da cidade, e os suspeitos ainda não foram localizados.

As imagens mostram os jovens, de 13 e 16 anos, sendo abordados por um homem armado, que usava capacete de motociclista. O ladrão rendeu as vítimas, exigiu pertences e agrediu um dos jovens com uma coronhada, mesmo após ele mostrar que carregava apenas um buquê de flores.

O áudio do vídeo mostra que as vítimas não tem nenhum objeto de valor e a preocupação delas é com o buquê que seria um presente de aniversário para a namorada de uma das vítimas.

Durante a ação, o assaltante chutou o arranjo e roubou o celular de uma das vítimas. Em seguida, fugiu na garupa de uma motocicleta.