PERIGO NA ESTRADA

MG: idoso morre e homem é resgatado em estado grave após batida entre motos

Segundo condutor foi socorrido com ferimentos graves. O acidente aconteceu no município de Monte Carmelo (MG) nesta segunda-feira (26/1)

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/01/2026 17:06

Acidente interditou a
Acidente aconteceu em um trecho não asfaltado da LMG-746, em Monte Carmelo crédito: Reprodução/Redes sociais

Um idoso de 71 anos morreu depois de se envolver em uma colisão frontal entre duas motocicletas na LMG-746, em Monte Carmelo (MG), no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu ao final da manhã desta segunda-feira (26/1).

Informações da Polícia Militar indicam que a batida aconteceu em um trecho não asfaltado da via, conhecido como “Estrada de São Félix”. Conforme os registros, o idoso sofreu ferimentos graves com o impacto e morreu ainda no local.

O outro motociclista, um homem de 55 anos, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado, com ferimentos graves, ao Pronto-Socorro Municipal de Monte Carmelo. Não há informações sobre seu atual estado de saúde.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi chamada para avaliar a cena e liberação do corpo para os procedimentos legais. Procurada, a instituição informou que a ocorrência segue em andamento.

A rodovia ficou interditada por cerca de 2 horas e liberada às 14h. O registro do caso ainda não foi finalizado.

