Hospitais filantrópicos de BH e SRTE se reúnem para destravar recursos

A demora da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para repassar verbas federais às unidades de saúde filantrópicas da capital resultou em uma reunião entre a Superintendência Regional do Trabalho (SRTE) e a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas-MG), nesta segunda-feira (2/2). As instituições afirmam estar em sérias dificuldades financeiras diante da falta de recursos.

Entre as unidades de saúde que participaram do encontro, por meio de representantes, estavam a Santa Casa, o Hospital Sofia Feldman, o Hospital São Francisco, o Hospital da Baleia e o Hospital Evangélico. Os gestores afirmaram que as instituições têm dificuldades para efetuar o pagamento de funcionários, comprar insumos e arcar com serviços de manutenção.

Os participantes também demonstraram preocupação com a chegada do carnaval, que deve atrair cerca de 6 milhões de foliões para as ruas de Belo Horizonte, o que pode resultar em maior demanda por serviços hospitalares. Diante disso, o superintendente se comprometeu a entrar em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para que seja definida uma data para os repasses.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma nova reunião entre o SRTE, representantes dos hospitais filantrópicos e a PBH deverá ocorrer após o carnaval. A reportagem entrou em contato com o poder público municipal e também com a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas-MG) e aguarda retorno.