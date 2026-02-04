Assine
overlay
Início Gerais
VEJA VÍDEO

Vídeo: ônibus do Move pega fogo no Centro de BH e assusta passageiros

Ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira (4/2), na estação do Move na Avenida Paraná. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
04/02/2026 15:11 - atualizado em 04/02/2026 15:15

compartilhe

SIGA
x
Ônibus do Move parado em estação no Centro de BH pega fogo
Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado as chamas, que foram controladas com ajuda de um caminhão pipa crédito: TV Alterosa / Reprodução

Um ônibus do sistema Move pegou fogo e assustou passageiros no Centro de Belo Horizonte, ao lado de uma estação, na manhã desta quarta-feira (4/2). A ocorrência foi registrada na Avenida Paraná, esquina com a Rua Curitiba, no coração do hipercentro da cidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), uma equipe foi acionada para debelar as chamas. Um caminhão-pipa passava pelo local e realizou o primeiro atendimento.

Leia Mais

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado as chamas. No entanto, vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o veículo estava com a capota do motor aberta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas imagens, também é possível ver que a ocorrência mobilizou motoristas de outros coletivos que estavam parados na estação. Pelo menos três profissionais tentaram extinguir as chamas com extintores, mas não tiveram muito sucesso.

Tópicos relacionados:

bh corpo-de-bombeiros incendio onibus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay