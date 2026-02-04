Vídeo: ônibus do Move pega fogo no Centro de BH e assusta passageiros
Ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira (4/2), na estação do Move na Avenida Paraná. Apesar do susto, ninguém ficou ferido
Um ônibus do sistema Move pegou fogo e assustou passageiros no Centro de Belo Horizonte, ao lado de uma estação, na manhã desta quarta-feira (4/2). A ocorrência foi registrada na Avenida Paraná, esquina com a Rua Curitiba, no coração do hipercentro da cidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), uma equipe foi acionada para debelar as chamas. Um caminhão-pipa passava pelo local e realizou o primeiro atendimento.
Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado as chamas. No entanto, vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o veículo estava com a capota do motor aberta.
Nas imagens, também é possível ver que a ocorrência mobilizou motoristas de outros coletivos que estavam parados na estação. Pelo menos três profissionais tentaram extinguir as chamas com extintores, mas não tiveram muito sucesso.