Grande BH: carreta pega fogo na ponte do Rio das Velhas, na BR-381
Incêndio foi causado por superaquecimento das lonas de freio e não deixou feridos em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Uma carreta pegou fogo na madrugada desta terça-feira (3/2), nas proximidades da ponte do Rio das Velhas, na BR-381, no Bairro Borges, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 4h30. No local, foi constatado que o incêndio foi provocado pelo superaquecimento das lonas de freio do cavalo mecânico.
Equipes da concessionária responsável pela rodovia já realizavam o primeiro combate às chamas quando os bombeiros chegaram. A corporação finalizou o atendimento e realizou o rescaldo, sendo constatada a queima dos pneus do lado direito do veículo.
Não há informações sobre congestionamento na região e ninguém ficou ferido.
Matéria em atualização