SUPERAQUECIMENTO

Grande BH: carreta pega fogo na ponte do Rio das Velhas, na BR-381

Incêndio foi causado por superaquecimento das lonas de freio e não deixou feridos em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/02/2026 08:42

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi constatada a queima dos pneus do lado direito do veículo crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta pegou fogo na madrugada desta terça-feira (3/2), nas proximidades da ponte do Rio das Velhas, na BR-381, no Bairro Borges, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 4h30. No local, foi constatado que o incêndio foi provocado pelo superaquecimento das lonas de freio do cavalo mecânico.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia já realizavam o primeiro combate às chamas quando os bombeiros chegaram. A corporação finalizou o atendimento e realizou o rescaldo, sendo constatada a queima dos pneus do lado direito do veículo.

Não há informações sobre congestionamento na região e ninguém ficou ferido.

Matéria em atualização

