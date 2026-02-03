Grande BH: carreta pega fogo na ponte do Rio das Velhas, na BR-381

Uma carreta pegou fogo na madrugada desta terça-feira (3/2), nas proximidades da ponte do Rio das Velhas, na BR-381, no Bairro Borges, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 4h30. No local, foi constatado que o incêndio foi provocado pelo superaquecimento das lonas de freio do cavalo mecânico.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia já realizavam o primeiro combate às chamas quando os bombeiros chegaram. A corporação finalizou o atendimento e realizou o rescaldo, sendo constatada a queima dos pneus do lado direito do veículo.

Não há informações sobre congestionamento na região e ninguém ficou ferido.

Matéria em atualização