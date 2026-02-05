Sobe para cinco o número de mortes do período chuvoso em Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Subiu para cinco o número de mortes decorrentes do período chuvoso em Minas Gerais. A informação foi atualizada no boletim da Defesa Civil Estadual, nesta quinta-feira (5/2). A quinta vítima é um idoso, de 63 anos, levado pela correnteza de um rio após tentar atravessar o curso d'água a cavalo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem era fazendeiro na zona rural de João Pinheiro, na Região Noroeste do estado. Ele morava à beira do Córrego Santa Rita e costumava atravessá-lo com seu cavalo para levar queijos de sua produção até o vilarejo.

Na segunda quinzena de janeiro, o curso d'água estava com o nível elevado devido às últimas chuvas na região e à força da correnteza. No dia 23/1, o idoso, ao fazer o percurso de costume, acabou sendo levado pela água junto com o animal. O cavalo conseguiu se salvar, mas o tutor estava desaparecido desde então.

Os bombeiros realizaram buscas durante sete dias, com o uso de embarcação, mergulhadores, viaturas, drones e varreduras pelas margens. No sétimo dia, as equipes localizaram o corpo no Rio Paracatu, em Santa Fé, cerca de 212 km do local do desaparecimento. O corpo foi resgatado e encaminhado para Pirapora, no Norte de Minas.

Outras vítimas

De acordo com a Defesa Civil Estadual, os outros óbitos foram registrados em Sabará, São Thomé das Letras, Pouso Alegre e Santa Rita de Caldas.

Um deles é Luigi de Jesus Aurichio, de 5 anos, que foi soterrado após um muro desabar sobre a casa onde morava, em Sabará, na Grande BH. Já Ana Paula Oliveira, de 30 anos, morreu após ser atingida por um raio enquanto usava uma tirolesa em São Thomé das Letras, no Sul de Minas.

Em Pouso Alegre, também no Sul do estado, João Miguel, de 7 anos, foi arrastado pela enxurrada enquanto brincava durante um temporal. A quarta vítima, um homem de 50 anos, foi levado pela correnteza de uma enchente registrada no dia 26/1 em Pião, distrito de Santa Rita de Caldas.