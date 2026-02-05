Tempo em BH: chuva continua nesta quinta-feira (5/2)? Veja a previsão

A chuva deve continuar atingindo Belo Horizonte (MG) nesta quinta-feira (5/2). A previsão é de céu nublado, com chuvas e rajadas de vento a qualquer hora do dia, acompanhadas de raios, principalmente a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 18,7 °C, e a máxima estimada é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70% à tarde.

Risco geológico

Diante do volume de chuva acumulado nos últimos dias, a Defesa Civil de Belo Horizonte mantém alerta para risco geológico em várias regiões da cidade. Segundo o órgão, o risco é considerado forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste, Pampulha e Norte. Na regional Venda Nova, o risco é moderado. O aviso é válido até a próxima sexta-feira (6/2).

O risco geológico é classificado como forte quando o acumulado de chuva atinge 70 milímetros ou mais em um período de 72 horas.

A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo e a sinais construtivos, além de cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Caso sejam observados indícios de risco, a orientação é sair imediatamente do imóvel e acionar a Defesa Civil pelo 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser chamado pelo 193.

Temperaturas mínimas registradas nas regionais

Barreiro: 19,4 °C, às 6h25.

Centro-Sul: 19,0 °C, às 6h05.

Oeste: 18,7 °C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 6h.

Pampulha: 20,0 °C, com sensação térmica de 21,3 °C, às 6h.

Venda Nova: 20,2 °C, às 5h55.

Como fica o tempo em Minas?

No restante de Minas Gerais, áreas de instabilidade seguem atuando em todas as regiões do estado, provocando chuvas que podem variar de fracas e persistentes a pancadas acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. A previsão indica que essas condições devem permanecer ao menos até amanhã, com temperaturas estáveis em todo o estado.

Acumulado de chuvas nas últimas 12h, até 5h50h de hoje

Centro-Sul: 15 mm (8,4%)





Hipercentro: 10 mm (5,6%)





Leste: 18,6 mm (10,5%)





Nordeste: 24 mm (13,5%)





Noroeste: 15,2 mm (8,6%)





Norte: 31,4 mm (17,7%)





Oeste: 16,6 mm (9,3%)





Pampulha: 18,2 mm (10,2%)





Venda Nova: 22,4 mm (12,6%)





A média climatológica de fevereiro em Belo Horizonte é de 177,7 mm.

Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro até 5h50 de hoje

Barreiro:106,6 (60%)

Centro Sul: 115,4 (64,9%)

Hipercentro: 47,4 (26,7%)

Leste: 107,2 (60,3%)

Nordeste: 82,6 (46,5%)

Noroeste: 70,8 (39,8%)

Norte: 74 (41,6%)

Oeste: 77,6 (43,7%)

Pampulha: 76 (43,7%)

Venda Nova: 93,8 (52,8%)

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.





Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.





Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.





Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.





Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).





Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes.





Água empoçando no quintal.





Portas e janelas emperrando.





Rachaduras no solo.





Água minando da base do barranco.





Inclinação de postes ou árvores.





Muros e paredes estufados.





Estalos.



Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.





Coloque calha no telhado da sua casa.





Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.





Não jogue lixo ou entulho na encosta.





Não despeje esgoto nos barrancos.





Não faça queimadas.









Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.