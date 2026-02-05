Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: chuva continua nesta quinta-feira (5/2)? Veja a previsão

Previsão indica chuva ao longo do dia e Defesa Civil mantém alerta para risco geológico na capital

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
05/02/2026 07:24

compartilhe

SIGA
x
Chuva e neblina em Belo Horizonte
Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A chuva deve continuar atingindo Belo Horizonte (MG) nesta quinta-feira (5/2). A previsão é de céu nublado, com chuvas e rajadas de vento a qualquer hora do dia, acompanhadas de raios, principalmente a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 18,7 °C, e a máxima estimada é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70% à tarde. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

                                                                                                 

Risco geológico 

Diante do volume de chuva acumulado nos últimos dias, a Defesa Civil de Belo Horizonte mantém alerta para risco geológico em várias regiões da cidade. Segundo o órgão, o risco é considerado forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste, Pampulha e Norte. Na regional Venda Nova, o risco é moderado. O aviso é válido até a próxima sexta-feira (6/2).

O risco geológico é classificado como forte quando o acumulado de chuva atinge 70 milímetros ou mais em um período de 72 horas.

 

A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo e a sinais construtivos, além de cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Caso sejam observados indícios de risco, a orientação é sair imediatamente do imóvel e acionar a Defesa Civil pelo 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser chamado pelo 193. 

Leia Mais

Temperaturas mínimas registradas nas regionais

  • Barreiro: 19,4 °C, às 6h25.

  • Centro-Sul: 19,0 °C, às 6h05.

  • Oeste: 18,7 °C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 6h.

  • Pampulha: 20,0 °C, com sensação térmica de 21,3 °C, às 6h.

  • Venda Nova: 20,2 °C, às 5h55.

Como fica o tempo em Minas?

No restante de Minas Gerais, áreas de instabilidade seguem atuando em todas as regiões do estado, provocando chuvas que podem variar de fracas e persistentes a pancadas acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. A previsão indica que essas condições devem permanecer ao menos até amanhã, com temperaturas estáveis em todo o estado.

Acumulado de chuvas nas últimas 12h, até 5h50h de hoje

  • Centro-Sul: 15 mm (8,4%)

  • Hipercentro: 10 mm (5,6%)

  • Leste: 18,6 mm (10,5%)

  • Nordeste: 24 mm (13,5%)

  • Noroeste: 15,2 mm (8,6%)

  • Norte: 31,4 mm (17,7%)

  • Oeste: 16,6 mm (9,3%)

  • Pampulha: 18,2 mm (10,2%)

  • Venda Nova: 22,4 mm (12,6%)

A média climatológica de fevereiro em Belo Horizonte é de 177,7 mm.

Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro até 5h50 de hoje

  • Barreiro:106,6 (60%)
  • Centro Sul: 115,4 (64,9%) 
  • Hipercentro: 47,4 (26,7%)
  • Leste: 107,2 (60,3%) 
  • Nordeste: 82,6 (46,5%) 
  • Noroeste: 70,8 (39,8%) 
  • Norte: 74 (41,6%) 
  • Oeste: 77,6 (43,7%) 
  • Pampulha: 76 (43,7%) 
  • Venda Nova: 93,8 (52,8%) 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.

  • Água empoçando no quintal.

  • Portas e janelas emperrando.

  • Rachaduras no solo.

  • Água minando da base do barranco.

  • Inclinação de postes ou árvores.

  • Muros e paredes estufados.

  • Estalos.

 

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

  • Coloque calha no telhado da sua casa.

  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.

  • Não despeje esgoto nos barrancos.

  • Não faça queimadas.


Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.

Tópicos relacionados:

bh chuva clima defesa-civil deslizamento meteorologia minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay