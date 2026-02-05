Tempo em BH: chuva continua nesta quinta-feira (5/2)? Veja a previsão
Previsão indica chuva ao longo do dia e Defesa Civil mantém alerta para risco geológico na capital
A chuva deve continuar atingindo Belo Horizonte (MG) nesta quinta-feira (5/2). A previsão é de céu nublado, com chuvas e rajadas de vento a qualquer hora do dia, acompanhadas de raios, principalmente a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 18,7 °C, e a máxima estimada é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70% à tarde.
Risco geológico
Diante do volume de chuva acumulado nos últimos dias, a Defesa Civil de Belo Horizonte mantém alerta para risco geológico em várias regiões da cidade. Segundo o órgão, o risco é considerado forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste, Pampulha e Norte. Na regional Venda Nova, o risco é moderado. O aviso é válido até a próxima sexta-feira (6/2).
O risco geológico é classificado como forte quando o acumulado de chuva atinge 70 milímetros ou mais em um período de 72 horas.
A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo e a sinais construtivos, além de cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Caso sejam observados indícios de risco, a orientação é sair imediatamente do imóvel e acionar a Defesa Civil pelo 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser chamado pelo 193.
Temperaturas mínimas registradas nas regionais
-
Barreiro: 19,4 °C, às 6h25.
-
Centro-Sul: 19,0 °C, às 6h05.
-
Oeste: 18,7 °C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 6h.
-
Pampulha: 20,0 °C, com sensação térmica de 21,3 °C, às 6h.
-
Venda Nova: 20,2 °C, às 5h55.
Como fica o tempo em Minas?
No restante de Minas Gerais, áreas de instabilidade seguem atuando em todas as regiões do estado, provocando chuvas que podem variar de fracas e persistentes a pancadas acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. A previsão indica que essas condições devem permanecer ao menos até amanhã, com temperaturas estáveis em todo o estado.
Acumulado de chuvas nas últimas 12h, até 5h50h de hoje
-
Centro-Sul: 15 mm (8,4%)
-
Hipercentro: 10 mm (5,6%)
-
Leste: 18,6 mm (10,5%)
-
Nordeste: 24 mm (13,5%)
-
Noroeste: 15,2 mm (8,6%)
-
Norte: 31,4 mm (17,7%)
-
Oeste: 16,6 mm (9,3%)
-
Pampulha: 18,2 mm (10,2%)
-
Venda Nova: 22,4 mm (12,6%)
A média climatológica de fevereiro em Belo Horizonte é de 177,7 mm.
Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro até 5h50 de hoje
- Barreiro:106,6 (60%)
- Centro Sul: 115,4 (64,9%)
- Hipercentro: 47,4 (26,7%)
- Leste: 107,2 (60,3%)
- Nordeste: 82,6 (46,5%)
- Noroeste: 70,8 (39,8%)
- Norte: 74 (41,6%)
- Oeste: 77,6 (43,7%)
- Pampulha: 76 (43,7%)
- Venda Nova: 93,8 (52,8%)
O que fazer em caso de chuva?
-
Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
-
Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
-
Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
-
Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
-
Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
-
Trincas nas paredes.
-
Água empoçando no quintal.
-
Portas e janelas emperrando.
-
Rachaduras no solo.
-
Água minando da base do barranco.
-
Inclinação de postes ou árvores.
-
Muros e paredes estufados.
-
Estalos.
Recomendações
-
Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
-
Coloque calha no telhado da sua casa.
-
Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
-
Não jogue lixo ou entulho na encosta.
-
Não despeje esgoto nos barrancos.
-
Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.