Defesa Civil atualiza alerta para risco geológico forte em Belo Horizonte
Diversas regionais estão em nível forte e uma em nível moderado; previsão indica chuvas, raios e rajadas de vento ao longo do dia
Devido às chuvas fortes que atingem a capital mineira nos últimos dias, a Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou o alerta para risco geológico em diversas regionais da cidade. A previsão indica céu nublado, com chuvas a qualquer hora, acompanhadas de rajadas de vento e raios, principalmente a partir da tarde.
Segundo o órgão, o risco geológico é considerado forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro Sul, Leste, Pampulha e Norte. Na regional Venda Nova, o risco é moderado. O alerta é válido até a próxima sexta-feira (6/2). O risco geológico é classificado como forte quando o acumulado de chuva atinge 70 milímetros ou mais em um período de 72 horas.
A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta ao grau de saturação do solo e a possíveis sinais de instabilidade em imóveis e encostas. Em caso de risco, a recomendação é sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.
Acumulado de chuvas nas últimas 12h, até 5h50h de hoje
-
Centro-Sul: 15 mm (8,4%)
-
Hipercentro: 10 mm (5,6%)
-
Leste: 18,6 mm (10,5%)
-
Nordeste: 24 mm (13,5%)
-
Noroeste: 15,2 mm (8,6%)
-
Norte: 31,4 mm (17,7%)
-
Oeste: 16,6 mm (9,3%)
-
Pampulha: 18,2 mm (10,2%)
-
Venda Nova: 22,4 mm (12,6%)
A média climatológica de fevereiro em Belo Horizonte é de 177,7 mm.
O que fazer em caso de chuva
-
Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
-
Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
-
Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
-
Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
-
Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
-
Trincas nas paredes.
-
Água empoçando no quintal.
-
Portas e janelas emperrando.
-
Rachaduras no solo.
-
Água minando da base do barranco.
-
Inclinação de postes ou árvores.
-
Muros e paredes estufados.
-
Estalos.
Recomendações
-
Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
-
Coloque calha no telhado da sua casa.
-
Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
-
Não jogue lixo ou entulho na encosta.
-
Não despeje esgoto nos barrancos.
-
Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.