ALERTA!

Defesa Civil atualiza alerta para risco geológico forte em Belo Horizonte

Diversas regionais estão em nível forte e uma em nível moderado; previsão indica chuvas, raios e rajadas de vento ao longo do dia

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
05/02/2026 07:29

risco de deslizamento em oito regionais de BH
A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta ao grau de saturação do solo e a possíveis sinais de instabilidade em imóveis e encostas. crédito: Jair Amaral /EM/D.A Press

Devido às chuvas fortes que atingem a capital mineira nos últimos dias, a Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou o alerta para risco geológico em diversas regionais da cidade. A previsão indica céu nublado, com chuvas a qualquer hora, acompanhadas de rajadas de vento e raios, principalmente a partir da tarde.

Segundo o órgão, o risco geológico é considerado forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro Sul, Leste, Pampulha e Norte. Na regional Venda Nova, o risco é moderado. O alerta é válido até a próxima sexta-feira (6/2). O risco geológico é classificado como forte quando o acumulado de chuva atinge 70 milímetros ou mais em um período de 72 horas.

A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta ao grau de saturação do solo e a possíveis sinais de instabilidade em imóveis e encostas. Em caso de risco, a recomendação é sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.

Leia Mais

 

Acumulado de chuvas nas últimas 12h, até 5h50h de hoje

  • Centro-Sul: 15 mm (8,4%)

  • Hipercentro: 10 mm (5,6%)

  • Leste: 18,6 mm (10,5%)

  • Nordeste: 24 mm (13,5%)

  • Noroeste: 15,2 mm (8,6%)

  • Norte: 31,4 mm (17,7%)

  • Oeste: 16,6 mm (9,3%)

  • Pampulha: 18,2 mm (10,2%)

  • Venda Nova: 22,4 mm (12,6%)

A média climatológica de fevereiro em Belo Horizonte é de 177,7 mm.

 

O que fazer em caso de chuva

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.

  • Água empoçando no quintal.

  • Portas e janelas emperrando.

  • Rachaduras no solo.

  • Água minando da base do barranco.

  • Inclinação de postes ou árvores.

  • Muros e paredes estufados.

  • Estalos.

 

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

  • Coloque calha no telhado da sua casa.

  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.

  • Não despeje esgoto nos barrancos.

  • Não faça queimadas.


Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.

