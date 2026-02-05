Defesa Civil atualiza alerta para risco geológico forte em Belo Horizonte

Devido às chuvas fortes que atingem a capital mineira nos últimos dias, a Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou o alerta para risco geológico em diversas regionais da cidade. A previsão indica céu nublado, com chuvas a qualquer hora, acompanhadas de rajadas de vento e raios, principalmente a partir da tarde.

Segundo o órgão, o risco geológico é considerado forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro Sul, Leste, Pampulha e Norte. Na regional Venda Nova, o risco é moderado. O alerta é válido até a próxima sexta-feira (6/2). O risco geológico é classificado como forte quando o acumulado de chuva atinge 70 milímetros ou mais em um período de 72 horas.

A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta ao grau de saturação do solo e a possíveis sinais de instabilidade em imóveis e encostas. Em caso de risco, a recomendação é sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.

Acumulado de chuvas nas últimas 12h, até 5h50h de hoje

Centro-Sul: 15 mm (8,4%)





Hipercentro: 10 mm (5,6%)





Leste: 18,6 mm (10,5%)





Nordeste: 24 mm (13,5%)





Noroeste: 15,2 mm (8,6%)





Norte: 31,4 mm (17,7%)





Oeste: 16,6 mm (9,3%)





Pampulha: 18,2 mm (10,2%)





Venda Nova: 22,4 mm (12,6%)





A média climatológica de fevereiro em Belo Horizonte é de 177,7 mm.

O que fazer em caso de chuva

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.





Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.





Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.





Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.





Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).





Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes.





Água empoçando no quintal.





Portas e janelas emperrando.





Rachaduras no solo.





Água minando da base do barranco.





Inclinação de postes ou árvores.





Muros e paredes estufados.





Estalos.





Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.





Coloque calha no telhado da sua casa.





Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.





Não jogue lixo ou entulho na encosta.





Não despeje esgoto nos barrancos.





Não faça queimadas.









Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.