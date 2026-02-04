Defesa Civil emite alerta de chuvas fortes para regiões de BH

Moradores de bairros da Região da Pampulha, em Belo Horizonte, receberam um alerta da Defesa Civil do município referente às chuvas. O órgão orientou os moradores a se protegerem das precipitações, que devem ter intensidade de moderada a forte e vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h.

A previsão da Defesa Civil é que as fortes chuvas devem continuar atingindo Belo Horizonte até às 8h desta quinta-feira (5/2). Até o momento, cinco das 10 regiões da capital estão também sob alerta de risco geológico: Barreiro, Leste, Centro-Sul, Oeste e Pampulha.

Quais os cuidados durante a chuva?

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acumulado de chuvas está elevado em fevereiro

Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte apontam que, em apenas quatro dias, o volume de chuvas já superou em 50% o volume previsto para todo o mês de fevereiro em duas das 10 regionais da capital mineira. Na Regional Centro-Sul, os índices pluviométricos chegaram a 93,5 mm, o que corresponde a 52,6% da média histórica para o período, pouco menos do que no Barreiro, que registrou 93,5 mm, ou 52,9%.