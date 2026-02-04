Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES!

Cinco regiões de BH sob alerta de risco de deslizamento; veja detalhes

Até ontem, apenas duas regionais estavam sob alerta. Comunicado é válido até a próxima sexta-feira (6/2)

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/02/2026 08:21 - atualizado em 04/02/2026 08:21

compartilhe

SIGA
x
Grande volume de chuva pode causar deslizamentos
Grande volume de chuva pode agravar risco de deslizamentos crédito: Jair Amaral / EM / DA Press

A chuva sem trégua em Belo Horizonte acende o alerta para risco geológico em cinco das 10 regiões da capital. Até essa terça-feira (3/2), havia apenas duas regionais sob alerta, mas a Defesa civil de BH estendeu a área de risco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ontem, o órgão municipal emitiu um alerta moderado para as regiões Barreiro e Leste. No entanto, o indicativo de chuva aumentou e o alerta sofreu alterações: as regiões Barreiro, Leste e Centro-Sul estão sob alerta forte e as regiões de Oeste e Pampulha encontram-se sob risco moderado.

Leia Mais

De acordo com a Defesa Civil municipal, avisos para risco moderado são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas. Já os alertas para risco forte ocorrem quando o acumulado de chuva supera 70mm no período de 72 horas. Ambos representam risco de deslizamentos e desabamentos.

Chuva pode intensificar o risco de deslizamentos?

De acordo com a geógrafa Letícia Oliveira Freitas, a preocupação com desastres ambientais no período chuvoso é uma realidade não só de BH, mas de muitos municípios no Brasil. Isso porque as cidades encontram-se com o solo cada vez mais impermeabilizado, ocupado por edificações, ruas e outras estruturas urbanas, e os cursos d’água estão cobertos e sem áreas de preservação permanente.

“O cenário é de escoamento superficial com grande volume de chuva e rápida velocidade, em decorrência do relevo com declividade acentuada, da ausência de áreas verdes, do alto grau de impermeabilização do solo e das deficiências do sistema de drenagem, que resultam em ocorrência de pontos de alagamentos, enchentes e deslizamentos”, explica a geógrafa.

Segundo Letícia, a irregularidade das chuvas, principalmente na forma de extremos com grande volume de precipitação em um curto período, é consequência das mudanças climáticas. Como efeito das alterações do clima, ela destaca que esses extremos têm sido cada vez mais frequentes e severos, afetando a qualidade de vida, a segurança, a saúde e a infraestrutura.

Quais são os sinais de deslizamento?

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperradas.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Previsão do tempo

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 18,9°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 16,7°C. A máxima pode chegar a 28°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70%, à tarde.

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia prevê uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Por outro lado, as regiões Barreiro e Centro-Sul registraram mais da metade da chuva esperada para todo o mês de fevereiro em menos de quatro dias. Segundo a Defesa Civil de BH, as regionais contabilizaram, respectivamente, 92,2mm e 94mm até a manhã desta quarta-feira.

Acumulado de chuvas até às 6h do dia 4/2

  • Barreiro: 92,2 (51,9%)
  • Centro-Sul: 94,0 (52,9%)
  • Hipercentro: 34,0 (19,1%)
  • Leste: 84,4 (47,5%)
  • Nordeste: 59,0 (33,2%)
  • Noroeste: 54,4 (30,6%)
  • Norte: 41,0 (23,1%)
  • Oeste: 56,0 (31,5%)
  • Pampulha: 56,0 (31,5%)
  • Venda Nova: 70,8 (39,8%)

Média climatológica de fevereiro: 177,7 mm

Mínimas registradas por regional em 3/2

  • Barreiro: 19,5 °C, às 6h10.

  • Centro-Sul: 19,2 °C, às 2h50.

  • Oeste: 18,9 °C, com sensação térmica de 16,7 °C, às 6h.

  • Pampulha: 20,3 °C com sensação térmica de 22,5 °C, às 4h.

  • Venda Nova: 20,6 °C, às 2h45.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a primeira semana de fevereiro começa com muita instabilidade em Minas Gerais. Ao longo da semana, áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de chuvas, tanto na forma de fracas e contínuas quanto pancadas mais intensas na forma de tempestades.

Conforme a previsão, o dia será de chuva no estado, com possibilidade até de queda de granizo em algumas localidades. A temperatura fica mais amena, mas pode haver sensação de abafamento devido ao alto teor de umidade no ar. A perspectiva é que essa instabilidade atue em Minas pelo menos até sexta-feira (6/2).

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas
isoladas.

O órgão nacional também emitiu um alerta de tempestade para todos os municípios do estado, válido até o final desta quarta-feira (4/2), prevendo chuva de até 100mm por dia, com ventos de até 100 km/h e risco de queda de granizo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Tópicos relacionados:

bh chuva defesa-civil deslizamento meteorologia previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay