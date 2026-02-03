Assine
CHUVA NA CAPITAL

BH: regiões ultrapassam 25% da chuva prevista para o mês em menos de 3 dias

Até a manhã desta terça-feira (3/2), três regionais somavam mais de um quarto do volume de precipitações esperado para todo o mês. Veja a previsão do tempo

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/02/2026 09:20 - atualizado em 03/02/2026 09:20

Natal deve ser nublado e pode ter pancadas de chuvas fortes e trovoadas no Natal
BH pode ter chuva forte nesta terça-feira (3/2) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Fevereiro começou com chuva em Belo Horizonte, cuja média climatológica é menor do que a de janeiro. No entanto, algumas regionais da capital já ultrapassaram 25% do total esperado para todo o mês. Segundo a Defesa Civil municipal, deve chover mais ao longo desta terça-feira (3/2).

Por outro lado, as regiões do Barreiro, Centro-Sul e de Venda Nova registraram, respectivamente, 47,9 milímetros (mm), 49,8mm e 27,2mm até a manhã desta terça-feira. Os números representam 27%, 28% e 27,2% do total estimado para os 28 dias do mês.

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia prevê uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Acumulado de chuvas até às 5h30 do dia 3/2

  • Barreiro: 47,9 (27%)
  • Centro Sul: 49,8 (28%)
  • Hipercentro: 20,4 (11,5%)
  • Leste: 36,8 (20,7%)
  • Nordeste: 35,4 (19,9%)
  • Noroeste: 25,6 (14,4%)
  • Norte: 20 (11,3%)
  • Oeste: 23,6 (13,3%)
  • Pampulha: 24,6 (13,8%)
  • Venda Nova: 48,4 (27,2%)

Média climatológica de fevereiro: 177,7mm

Como fica o tempo em BH?

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 18°C, às 0h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 19,1°C. A máxima pode chegar a 26°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.

Mínimas registradas por regional em 3/2

  • Barreiro: 18,3°C

  • Centro Sul: 19°C

  • Oeste: 18°C, com sensação térmica de 19,1°C

  • Pampulha: 18,9°C com sensação térmica de 21,7°C

  • Venda Nova: 19,3°C

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a primeira semana de fevereiro começa com muita instabilidade em Minas Gerais. Ao longo da semana, áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de chuvas, tanto na forma de fracas e contínuas quanto pancadas mais intensas na forma de tempestades.

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas
isoladas.

O órgão nacional também emitiu um alerta de tempestade para todos os municípios do estado, válido até a manhã de quarta-feira (4/2), prevendo chuva de até 100mm por dia, com ventos de até 100km/h e risco de queda de granizo.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

