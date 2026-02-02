Assine
overlay
Início Gerais
MEDIÇÃO

Chuvas em janeiro superam média histórica em BH: região Oeste é recordista

Dados da Defesa Civil do município mostram que apenas uma das 10 regionais da cidade ficou abaixo da média histórica para o período

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
02/02/2026 18:35

compartilhe

SIGA
x
Imagem meramente ilustrativa. Regiões de Belo Horizonte registraram chuva extremamente forte nesta quinta-feira (29/1)
Imagem meramente ilustrativa. Das Regiões de Belo Horizonte, a Oeste foi a que registrou os maiores volumes de chuva crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 29/1/2026

O último mês de janeiro foi mais chuvoso que o normal na capital mineira. Dados da Defesa Civil do município, baseados nas amostragens das Estações Hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) indicam que apenas uma das 10 regionais da cidade ficou abaixo da média histórica para o período, que é de 330,9 mm.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De todas as regionais, a mais chuvosa foi a Oeste, com 485,4 mm de chuva, valor que corresponde a 146,7% da média histórica. Por outro lado, o Hipercentro de Belo Horizonte registrou menos precipitações que o esperado para o período, com um volume de 307,6, que respondem por uma parcela de  "apenas" 93%. Confira os registros de todas as regionais:

  • Barreiro: 407,8 mm (123,2%)
  • Centro Sul: 405,2 mm (122,5%)
  • Hipercentro: 307,6 mm (93%)
  • Leste: 368,4 mm (111,3%)
  • Nordeste: 377,8 mm (114,2%)
  • Noroeste: 400,8 mm (121,1%)
  • Norte: 392,0 mm (118,5%)
  • Oeste: 485,4 mm (146,7%)
  • Pampulha: 394,0 mm (119,1%)
  • Venda Nova: 385,8 mm (116,6%)

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Defesa Civil de Belo Horizonte também divulgou o histórico com os meses mais chuvosos ao longo dos últimos anos. Durante esse período, 2020 foi o que registrou a maior média pluviométrica. Já a Região Oeste foi a que teve os índices mais elevados de precipitações com a maior frequência. Veja o ranking:

  • 1º - 2020: 973,8 mm (Oeste)
  • 2º - 2022: 674,6 mm (Oeste)
  • 3º - 2023: 529,6 mm (Venda Nova)
  • 4º - 2026: 485,4 mm (Oeste)
  • 5º - 2024: 454,0 mm (Centro-Sul)
  • 6º - 2025: 435,0 mm (Pampulha)
  • 7º - 2021: 401,4 mm (Hipercentro)
  • 8º - 2018: 212,4 mm (Leste)
  • 9º - 2017: 209,0 mm (Noroeste)
  • 10º-2019: 194,2 mm (Barreiro)

Tópicos relacionados:

chuva chuvas climabh defesacivil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay