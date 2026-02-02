Chuvas em janeiro superam média histórica em BH: região Oeste é recordista

O último mês de janeiro foi mais chuvoso que o normal na capital mineira. Dados da Defesa Civil do município, baseados nas amostragens das Estações Hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) indicam que apenas uma das 10 regionais da cidade ficou abaixo da média histórica para o período, que é de 330,9 mm.

De todas as regionais, a mais chuvosa foi a Oeste, com 485,4 mm de chuva, valor que corresponde a 146,7% da média histórica. Por outro lado, o Hipercentro de Belo Horizonte registrou menos precipitações que o esperado para o período, com um volume de 307,6, que respondem por uma parcela de "apenas" 93%. Confira os registros de todas as regionais:

Barreiro: 407,8 mm (123,2%)

Centro Sul: 405,2 mm (122,5%)

Hipercentro: 307,6 mm (93%)

Leste: 368,4 mm (111,3%)

Nordeste: 377,8 mm (114,2%)

Noroeste: 400,8 mm (121,1%)

Norte: 392,0 mm (118,5%)

Oeste: 485,4 mm (146,7%)

Pampulha: 394,0 mm (119,1%)

Venda Nova: 385,8 mm (116,6%)

A Defesa Civil de Belo Horizonte também divulgou o histórico com os meses mais chuvosos ao longo dos últimos anos. Durante esse período, 2020 foi o que registrou a maior média pluviométrica. Já a Região Oeste foi a que teve os índices mais elevados de precipitações com a maior frequência. Veja o ranking:

