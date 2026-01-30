Assine
overlay
Início Gerais
Chuvas

Rio Paracatu transborda e seis pessoas ilhadas são resgatadas por bombeiros

Três crianças e dois idosos estavam entre as vítimas, além de dois cães. Defesa Civil municipal acompanha a situação

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
30/01/2026 18:09

compartilhe

SIGA
x
Seis pessoas são resgatadas por conta de cheia do rio Paracatu
Seis pessoas são resgatadas por conta de cheia do rio Paracatu crédito: Divulgação/CBMMG

Seis pessoas que ficaram ilhadas devido a um cheia do Rio Paracatu (MG), no Noroeste do estado, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em uma operação finalizada nessa quinta-feira (29/1). Três crianças e dois idosos estavam entre as vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A cheia atingiu a região de Porto Buriti, na zona rural de Paracatu. O acúmulo de chuvas nesta semana levou ao extravasamento do curso d'água.

Leia Mais

Ainda na quarta-feira (28/1) os militares receberam o chamado sobre um homem que ficou isolado em um sítio com dois cães. Devido aos riscos da navegação noturna, o resgate foi realizado na manhã seguinte com o uso de embarcação motorizada.

Em seguida, os bombeiros atenderam uma segunda ocorrência na mesma região, onde cinco pessoas ficaram presas em residências após o alagamento das vias de acesso. O grupo foi retirado em segurança por meio de barcos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. Todos os resgatados foram levados para locais seguros e ficaram sob os cuidados de familiares e amigos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Defesa Civil de Paracatu informou que acompanha a situação e destacou que um dos resgates exigiu deslocamento por mais de um quilômetro em área alagada. De acordo com o órgão, não houve necessidade de apoio externo e o cenário segue sendo monitorado.

Tópicos relacionados:

chuvas extravazamento paracatu rio-paracatu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay