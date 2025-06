Homem é esfaqueado em briga de bar em Paracatu, em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Preso, nesta quarta-feira (18/6), em Paracatu (MG), um homem de 36 anos que provocou uma briga num bar, no bairro Paracatuzinho, e tentou matar outro homem, de 29 anos, com uma facada.

A confusão ocorreu volta das 2h da manhã, quando a PM foi acionada, a partir do atendimento à vítima da facada pelo Samu. No local, os policiais encontraram a vítima, o homem ferido, com cortes no rosto e sangramento.

Em conversa com os policiais, o homem ferido contou que ter sido atacado nas proximidades, durante um desentendimento.

Com base nas informações fornecidas pela vítima e por uma testemunha, os militares localizaram o autor em sua residência.

Ele foi preso em flagrante e também tinha escoriações no corpo. A faca usada na agressão foi localizada na residência, depois de buscas feitas pelo policiais. A arma foi aprendida.

Segundo a PM, a agressão ocorreu devido a uma briga entre vítima e agressor, motivada ciúmes e troca de provocações. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

