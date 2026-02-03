BH segue em alerta para chuvas fortes; saiba o que fazer
Capital pode registrar até 60mm de chuva, com raios e rajadas de vento de 50km/h; Inmet emite alerta de tempestade para todo o estado
compartilheSIGA
Após os volumes elevados de chuva registrados em Belo Horizonte desde a madrugada desta terça-feira (3/2), a capital permanece sob alerta para novas precipitações, com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento que podem chegar a 50km/h ao longo do dia e até as 8h desta quarta (4/2), segundo a Defesa Civil municipal
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a encoberto, com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, também há previsão de volumes entre 30 e 50mm, com risco de raios e rajadas de vento de cerca de 50km/h.
Leia Mais
A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.
Acumulado de chuvas até 5h30 do dia 3/2
Até a manhã desta terça-feira (3), os volumes acumulados em Belo Horizonte foram:
-
Barreiro: 47,9mm (27%)
-
Centro-Sul: 49,8mm (28%)
-
Hipercentro: 20,4mm (11,5%)
-
Leste: 36,8mm (20,7%)
-
Nordeste: 35,4mm (19,9%)
-
Noroeste: 25,6mm (14,4%)
-
Norte: 20mm (11,3%)
-
Oeste: 23,6mm (13,3%)
-
Pampulha: 24,6mm (13,8%)
-
Venda Nova: 48,4mm (27,2%)
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil orienta que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões. Também não é recomendado se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores ou estruturas que possam ser atingidas pelo vento.
Recomendações
-
Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro.
-
Evite contato com a água: há risco de contaminação e de choque elétrico.
-
Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes.
-
Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos e evite descartar lixo em bueiros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
Busque ajuda: em emergências, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).