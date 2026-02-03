BH segue em alerta para chuvas fortes; saiba o que fazer

Após os volumes elevados de chuva registrados em Belo Horizonte desde a madrugada desta terça-feira (3/2), a capital permanece sob alerta para novas precipitações, com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento que podem chegar a 50km/h ao longo do dia e até as 8h desta quarta (4/2), segundo a Defesa Civil municipal

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a encoberto, com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, também há previsão de volumes entre 30 e 50mm, com risco de raios e rajadas de vento de cerca de 50km/h.

A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.

Acumulado de chuvas até 5h30 do dia 3/2

Até a manhã desta terça-feira (3), os volumes acumulados em Belo Horizonte foram:

Barreiro: 47,9mm (27%)





Centro-Sul: 49,8mm (28%)





Hipercentro: 20,4mm (11,5%)





Leste: 36,8mm (20,7%)





Nordeste: 35,4mm (19,9%)





Noroeste: 25,6mm (14,4%)





Norte: 20mm (11,3%)





Oeste: 23,6mm (13,3%)





Pampulha: 24,6mm (13,8%)





Venda Nova: 48,4mm (27,2%)







O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil orienta que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões. Também não é recomendado se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores ou estruturas que possam ser atingidas pelo vento.

Recomendações