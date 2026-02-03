Chuva vai continuar em BH? Veja a previsão do tempo desta terça-feira (3/2)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Fevereiro começou com chuva em Belo Horizonte, cuja média climatológica é menor do que a de janeiro. No entanto, algumas regionais da capital já registraram grande volume de precipitações e a Defesa Civil municipal informa que deve chover mais ao longo desta terça-feira (3/2).

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 18°C, às 0h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 19,1°C. A máxima pode chegar a 26°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia prevê uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Por outro lado, as regiões Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova registraram um quarto da chuva esperada para todo o mês de fevereiro em menos de três dias. Segundo a Defesa Civil de BH, as regionais contabilizaram, respectivamente, 47,9mm, 49,8mm e 27,2mm até a manhã desta terça-feira.

Acumulado de chuvas até às 5h30 do dia 3/2

Barreiro: 47,9 (27%)



Centro Sul: 49,8 (28%)



Hipercentro: 20,4 (11,5%)



Leste: 36,8 (20,7%)



Nordeste: 35,4 (19,9%)



Noroeste: 25,6 (14,4%)



Norte: 20 (11,3%)



Oeste: 23,6 (13,3%)



Pampulha: 24,6 (13,8%)



Venda Nova: 48,4 (27,2%)

Média climatológica de fevereiro: 177,7 mm

Mínimas registradas por regional em 3/2

Barreiro: 18,3 °C

Centro Sul: 19 °C

Oeste: 18 °C, com sensação térmica de 19,1 °C

Pampulha: 18,9 °C com sensação térmica de 21,7 °C

Venda Nova: 19,3 °C

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a primeira semana de fevereiro começa com muita instabilidade em Minas Gerais. Ao longo da semana, áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de chuvas, tanto na forma de fracas e contínuas quanto pancadas mais intensas na forma de tempestades.

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas

isoladas.

O órgão nacional também emitiu um alerta de tempestade para todos os municípios do estado, válido até a manhã de quarta-feira (4/2), prevendo chuva de até 100mm por dia, com ventos de até 100 km/h e risco de queda de granizo.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações