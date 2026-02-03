Chuva vai continuar em BH? Veja a previsão do tempo desta terça-feira (3/2)
Fevereiro começou com chuva em BH regionais já ultrapassam 25% do estimado para todo o mês. Veja a previsão completa para a capital e Minas, e como se proteger
compartilheSIGA
Fevereiro começou com chuva em Belo Horizonte, cuja média climatológica é menor do que a de janeiro. No entanto, algumas regionais da capital já registraram grande volume de precipitações e a Defesa Civil municipal informa que deve chover mais ao longo desta terça-feira (3/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme a previsão, o dia é de céu nublado com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde.
Leia Mais
A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 18°C, às 0h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 19,1°C. A máxima pode chegar a 26°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.
Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia prevê uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Por outro lado, as regiões Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova registraram um quarto da chuva esperada para todo o mês de fevereiro em menos de três dias. Segundo a Defesa Civil de BH, as regionais contabilizaram, respectivamente, 47,9mm, 49,8mm e 27,2mm até a manhã desta terça-feira.
Acumulado de chuvas até às 5h30 do dia 3/2
- Barreiro: 47,9 (27%)
- Centro Sul: 49,8 (28%)
- Hipercentro: 20,4 (11,5%)
- Leste: 36,8 (20,7%)
- Nordeste: 35,4 (19,9%)
- Noroeste: 25,6 (14,4%)
- Norte: 20 (11,3%)
- Oeste: 23,6 (13,3%)
- Pampulha: 24,6 (13,8%)
- Venda Nova: 48,4 (27,2%)
Média climatológica de fevereiro: 177,7 mm
Mínimas registradas por regional em 3/2
-
Barreiro: 18,3 °C
-
Centro Sul: 19 °C
-
Oeste: 18 °C, com sensação térmica de 19,1 °C
-
Pampulha: 18,9 °C com sensação térmica de 21,7 °C
-
Venda Nova: 19,3 °C
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a primeira semana de fevereiro começa com muita instabilidade em Minas Gerais. Ao longo da semana, áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de chuvas, tanto na forma de fracas e contínuas quanto pancadas mais intensas na forma de tempestades.
Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas
isoladas.
O órgão nacional também emitiu um alerta de tempestade para todos os municípios do estado, válido até a manhã de quarta-feira (4/2), prevendo chuva de até 100mm por dia, com ventos de até 100 km/h e risco de queda de granizo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer em caso de chuva?
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).