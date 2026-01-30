Como proteger sua casa de chuvas fortes e evitar infiltrações

A formação de um ciclone na região Sudeste acende o alerta para a chegada de chuvas fortes e temporais nos próximos dias. Para muitos moradores, a preocupação vai além da previsão do tempo e se concentra em um ponto crucial: a segurança de suas casas. Uma verificação preventiva pode evitar grandes prejuízos com infiltrações, goteiras e danos estruturais.

Agir antes da tempestade é a forma mais eficaz de proteger o patrimônio e garantir a tranquilidade da família. Com alguns cuidados simples, é possível identificar pontos vulneráveis e corrigi-los a tempo, poupando dinheiro e evitando dores de cabeça. O ideal é que essa manutenção seja periódica, e não apenas na véspera de temporais. Pense nisso como um checklist rápido para blindar seu imóvel.

Checklist de Manutenção Preventiva

Telhado: O primeiro passo é olhar para cima. Verifique o telhado em busca de telhas quebradas, trincadas ou deslocadas. Mesmo uma pequena fresta pode se tornar um grande ponto de infiltração durante uma chuva intensa. Se notar algo fora do lugar, providencie o conserto imediato.

Calhas e rufos: Esses componentes são essenciais para o escoamento correto da água. Folhas, galhos e outras sujeiras podem causar entupimentos, fazendo com que a água transborde e escorra pelas paredes ou para dentro do forro. Uma limpeza completa garante que o sistema funcione como deveria.

Paredes e lajes: Procure por fissuras, rachaduras ou áreas onde o reboco esteja solto. Esses são sinais claros de que a água pode encontrar um caminho para o interior da casa. A aplicação de produtos impermeabilizantes ou selantes específicos para cada superfície resolve a maioria desses problemas.

Janelas e portas: A vedação ao redor de esquadrias costuma se desgastar com o tempo. Confira se as borrachas não estão ressecadas ou se existem vãos entre a estrutura e a parede. A calafetação com silicone é uma solução rápida e barata para impedir a entrada de água e vento.

Ralos e sistemas de escoamento: Em áreas externas como quintais, varandas e garagens, verifique se os ralos estão desobstruídos. O acúmulo de sujeira impede a vazão da água, o que pode causar alagamentos que acabam invadindo a residência.

Rede elétrica: Por segurança, observe se há fios desencapados ou expostos em áreas externas. A combinação de água e eletricidade é extremamente perigosa. Em caso de alagamento dentro de casa, desligue imediatamente a chave geral de energia.

Contatos de emergência: Tenha sempre à mão os números da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193). Salvar esses contatos no celular agiliza o pedido de ajuda em uma situação crítica.

