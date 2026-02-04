Em 4 dias, chuvas superam em 50% o volume mensal em 2 regionais de BH

Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte apontam que, em apenas quatro dias, o volume de chuvas já superou em 50% o volume previsto para todo o mês de fevereiro em duas das 10 regionais da capital mineira. No caso, da Regional Centro-Sul, os índices pluviométricos chegaram a 93,5 mm, o que corresponde a 52,6% da média histórica para o período, pouco mais do que no Barreiro, que registou 93,5 mm, ou 52,9%.

Vale citar ainda a Regional Leste, que está muito próxima de atingir a mesma marca, com um total de 88,2 mm de chuva, que correspondem a 49,6% da média histórica de fevereiro, que é de 177,7 mm, também de acordo com a Defesa Civil. Confira os registros de toda a cidade:

Barreiro: 93,5 (52,6%)

Centro Sul: 94,0 (52,9%)

Hipercentro: 34,2 (19,2%)

Leste: 88,2 (49,6%)

Nordeste: 59,8 (33,7%)

Noroeste: 56,8 (32,0%)

Norte: 42,6 (24,0%)

Oeste: 58,4 (32,9%)

Pampulha: 57,2 (33,2%)

Venda Nova: 71,1 (40%)

A tendência é que os índices pluviométricos na capital continuem subindo, uma vez que a previsão é de mais chuvas para as próximas horas. Segundo a Defesa Civil, nesta quinta-feira (5/2), o dia será de céu nublado com chuvas e rajadas de vento a qualquer hora, acompanhadas de raios, principalmente a partir do período da tarde.