Assine
overlay
Início Gerais
MUITA ÁGUA

Em 4 dias, chuvas superam em 50% o volume mensal em 2 regionais de BH

A tendência é de que os índices pluviométricos na capital continuem subindo, uma vez que a previsão é de mais chuvas

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
04/02/2026 19:57

compartilhe

SIGA
x
Chuva em BH
Chuvas devem permanecer atingindo BH crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte apontam que, em apenas quatro dias, o volume de chuvas já superou em 50% o volume previsto para todo o mês de fevereiro em duas das 10 regionais da capital mineira. No caso, da Regional Centro-Sul, os índices pluviométricos chegaram a 93,5 mm, o que corresponde a 52,6% da média histórica para o período, pouco mais do que no Barreiro, que registou 93,5 mm, ou 52,9%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Vale citar ainda a Regional Leste, que está muito próxima de atingir a mesma marca, com um total de 88,2 mm de chuva, que correspondem a 49,6% da média histórica de fevereiro, que é de 177,7 mm, também de acordo com a Defesa Civil. Confira os registros de toda a cidade:

  • Barreiro: 93,5 (52,6%)
  • Centro Sul: 94,0 (52,9%)
  • Hipercentro: 34,2 (19,2%)
  • Leste: 88,2 (49,6%)
  • Nordeste: 59,8 (33,7%)
  • Noroeste: 56,8 (32,0%)
  • Norte: 42,6 (24,0%)
  • Oeste: 58,4 (32,9%)
  • Pampulha: 57,2 (33,2%)
  • Venda Nova: 71,1 (40%)

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A tendência é que os índices pluviométricos na capital continuem subindo, uma vez que a previsão é de mais chuvas para as próximas horas. Segundo a Defesa Civil, nesta quinta-feira (5/2), o dia será de céu nublado com chuvas e rajadas de vento a qualquer hora, acompanhadas de raios, principalmente a partir do período da tarde. 

Tópicos relacionados:

chuva chuvas climabh climamg volume

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay