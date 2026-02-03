Assine
overlay
Início Gerais
REPARAÇÃO

Vale apresenta plano de limpeza para recuperação de danos em Congonhas

Informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
03/02/2026 15:46 - atualizado em 03/02/2026 16:49

compartilhe

SIGA
x
Cerca de 260 mil metros cúbicos de água extravasaram de uma cava da Vale nesta madrugada
Cerca de 260 mil metros cúbicos de água extravasaram de uma cava da Vale crédito: Reprodução

A mineradora Vale apresentou, dentro das 48 horas exigidas, as medidas imediatas do processo de recuperação ambiental pelos danos dos extravasamentos nas minas de Viga e de Fábrica, em Congonhas e Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O prazo havia sido dado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (29/1), juntamente com o anúncio da autuação da empresa em R$ 1,7 milhão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme informado pela Semad, as medidas imediatas são referentes ao início da limpeza. Em até dois dias, a Vale foi solicitada a apresentar um plano, com organização e cronograma para essas atividades.

Em nota enviada ao Estado de Minas, a pasta informou que, "as medidas imediatas estão sendo apresentadas dentro dos prazos acordados. As ações e os relatórios encaminhados encontram-se em análise pela Semad."

Leia Mais

A mineradora, por sua vez, disse que "segue prestando os esclarecimentos necessários às autoridades competentes, nos prazos estipulados." 

A reportagem solicitou detalhes sobre as ações e o que já foi apresentado, e a Semad informou em nota que, "entre as ações pré-estabelecidas, estão a execução de intervenções para cessar o carreamento de sedimentos, promover o desassoreamento das estruturas e dos cursos d’água atingidos. Além da contenção e estabilização das áreas críticas e o monitoramento contínuo dos cursos d’água."

Em relação às autuações, "os procedimentos administrativos estão em curso, conforme os ritos e prazos estabelecidos na legislação ambiental vigente", informou a pasta.

Além disso, a Vale ainda deverá apresentar, em até 10 dias, o Plano de Recuperação Ambiental da Área Degradada. Segundo a Semad, o prazo para esse é maior devido a necessidade de detalhamento. 

Leia Mais

Multa

O Governo de Minas ainda autuou a mineradora em R$ 1,3 milhão, pela ocorrência em Ouro Preto, na Mina de Fábrica, por poluição ambiental e também por não comunicar o evento às autoridades.

Já em Congonhas, a empresa foi autuada no valor de R$ 400 mil, porque a equipe da emergência ambiental constatou o descolamento de um talude natural na Mina de Viga. 

Este escorregamento já atingiu um sump presente no local - estrutura para conter sedimento e as águas, e não os deixar atingir os corpos hídricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As atividades da Vale nos dois empreendimentos também foram suspensas.

Tópicos relacionados:

congonhas mina-de-fabrica ouro-preto vale

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay