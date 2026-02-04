Alerta: BH pode enfrentar chuva forte até a manhã de quinta-feira (5/2)
Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a capital pode ter chuvas de até 50mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento; confira orientações
A chuva continua em Belo Horizonte nesta quarta-feira (4/2) e acende um alerta. A Defesa Civil municipal emitiu, nesta manhã, um comunicado de chuva forte, válido até as 8h de quinta-feira (5/2).
De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 50 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 50 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).
O que fazer em caso de chuva?
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).