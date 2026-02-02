Assine
PREVISÃO DO TEMPO

Chuva continua em BH? Veja a previsão do tempo desta segunda-feira (2/2)

Fevereiro começou com chuva em BH e ciclone extratropical influencia no clima. Veja a previsão completa para a capital e o estado, e como se proteger

02/02/2026 08:01

Chuva em BH
BH amanheceu com chuva fina nesta segunda-feira (2/2) crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Fevereiro começou com chuva em Belo Horizonte, cuja média climatológica é menor do que a de janeiro. A capital estava sob alerta de chuva forte até às 8h desta segunda-feira (2/2), mas a Defesa Civil municipal informa que pode chover mais ao longo do dia.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a encoberto com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora e possibilidade de raios isolados, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 18°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 16,1°C. A máxima pode chegar a 28°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 60%, à tarde.

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia prevê uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Acumulado de chuvas entre 18h de 1°/2 até às 6h do dia 2/2

  • Barreiro: 8,5 (4,8%)
  • Centro-Sul: 6,7 (3,8%)
  • Hipercentro: 3,4 (1,9%)
  • Leste: 3,4 (1,9%)
  • Nordeste: 15,6 (8,8%)
  • Noroeste: 2,4 (1,4%)
  • Norte: 0,4 (0,2%)
  • Oeste: 4,6 (2,6%)
  • Pampulha: 1,0 (0,6%)
  • Venda Nova: 15,2 (8,6%)

Média climatológica de fevereiro: 177,7 mm

Mínimas registradas por regional em 2/2

  • Barreiro: 18,5 °C, às 4h40.

  • Centro Sul: 18,4 °C, às 6h35.

  • Oeste: 18,0 °C, com sensação térmica de 16,1 °C, às 6h.

  • Pampulha: 19,3 °C com sensação térmica de 22,0 °C, à 1h.

  • Venda Nova: 19,8 °C, às 6h20.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a atuação do ciclone extratropical no Sudeste brasileiro deixará áreas de baixa pressão em todo o estado de Minas Gerais. A condição climática pode favorecer chuva contínua ou pancadas de chuva com rajadas de vento e trovoadas.

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva no Noroeste, Central, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Nas demais regiões, céu nublado com chuva.

O órgão nacional também emitiu um alerta de tempestade para todos os municípios do estado, válido até a manhã de terça-feira (3/2), prevendo chuva de até 100mm por dia, com ventos de até 100 km/h e risco de queda de granizo.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

