Chuva vai dar trégua em BH? Veja a previsão do tempo desta quarta (4/2)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva não tem dado trégua em Belo Horizonte nos últimos dias e a previsão indica que o cenário deve se manter nesta quarta-feira (4/2). Segundo a Defesa Civil municipal, o dia pode ter chuva forte e acumulado significativo.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 18,9°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 16,7°C. A máxima pode chegar a 28°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70%, à tarde.

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia prevê uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Por outro lado, as regiões Barreiro e Centro-Sul registraram mais da metade da chuva esperada para todo o mês de fevereiro em menos de quatro dias. Segundo a Defesa Civil de BH, as regionais contabilizaram, respectivamente, 92,2mm e 94mm até a manhã desta quarta-feira.

Acumulado de chuvas até às 6h do dia 4/2

Barreiro: 92,2 (51,9%)



Centro-Sul: 94,0 (52,9%)



Hipercentro: 34,0 (19,1%)



Leste: 84,4 (47,5%)



Nordeste: 59,0 (33,2%)



Noroeste: 54,4 (30,6%)



Norte: 41,0 (23,1%)



Oeste: 56,0 (31,5%)



Pampulha: 56,0 (31,5%)



Venda Nova: 70,8 (39,8%)

Média climatológica de fevereiro: 177,7 mm

Mínimas registradas por regional em 3/2

Barreiro: 19,5 °C, às 6h10.

Centro-Sul: 19,2 °C, às 2h50.

Oeste: 18,9 °C, com sensação térmica de 16,7 °C, às 6h.

Pampulha: 20,3 °C com sensação térmica de 22,5 °C, às 4h.

Venda Nova: 20,6 °C, às 2h45.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a primeira semana de fevereiro começa com muita instabilidade em Minas Gerais. Ao longo da semana, áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de chuvas, tanto na forma de fracas e contínuas quanto pancadas mais intensas na forma de tempestades.

Conforme a previsão, o dia será de chuva no estado, com possibilidade até de queda de granizo em algumas localidades. A temperatura fica mais amena, mas pode haver sensação de abafamento devido ao alto teor de umidade no ar. A perspectiva é que essa instabilidade atue em Minas pelo menos até sexta-feira (6/2).

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas

isoladas.

O órgão nacional também emitiu um alerta de tempestade para todos os municípios do estado, válido até o final desta quarta-feira (4/2), prevendo chuva de até 100mm por dia, com ventos de até 100 km/h e risco de queda de granizo.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

