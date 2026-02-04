O que fazer no Rio com chuva: 7 roteiros cobertos imperdíveis

A previsão do tempo indicou chuva e seus planos de praia ou passeios ao ar livre no Rio de Janeiro foram por água abaixo? Não se preocupe. A cidade tem um arsenal de opções incríveis para dias cinzentos, provando que a diversão por aqui não depende apenas do sol forte e do céu azul.

Esqueça a ideia de ficar no hotel ou em casa. O Rio oferece roteiros culturais, gastronômicos e históricos perfeitos para aproveitar o dia, mesmo com o tempo fechado. Separamos algumas sugestões que transformam qualquer chuva em uma oportunidade para descobrir novos cantos da cidade.

Leia Mais

7 roteiros para aproveitar o Rio de Janeiro com chuva

Mergulho cultural na Praça Mauá: a dobradinha formada pelo Museu do Amanhã e pelo Museu de Arte do Rio (MAR) é imbatível. O primeiro convida a uma reflexão sobre o futuro com exposições interativas, enquanto o segundo celebra a cultura carioca. Ambos são cobertos e rendem horas de visitação. Viagem no tempo no Real Gabinete Português de Leitura: localizado no Centro, este lugar parece saído de um filme. Com paredes cobertas por milhares de obras raras, sua arquitetura impressionante é um convite para desacelerar e admirar. É um programa silencioso e visualmente deslumbrante. Programação variada no CCBB: o Centro Cultural Banco do Brasil é um porto seguro em dias chuvosos. Sua agenda costuma ser recheada de exposições de arte, peças de teatro, sessões de cinema e eventos musicais. Vale a pena conferir o que está em cartaz para um programa completo. Um café com história na Confeitaria Colombo: fundada em 1894, a confeitaria é um clássico. Seus espelhos belgas, vitrais franceses e um cardápio tradicional oferecem uma experiência única. É o cenário ideal para um café da tarde demorado, enquanto a chuva cai lá fora. Bastidores da arte no Theatro Municipal: mesmo que não haja um espetáculo agendado, o Theatro Municipal oferece visitas guiadas que revelam a riqueza de sua arquitetura e história. É uma chance de conhecer os salões, o palco e os detalhes de um dos prédios mais bonitos do Brasil. Aventura submarina no AquaRio: para quem viaja com crianças ou simplesmente ama a vida marinha, o maior aquário da América do Sul é uma excelente escolha. O percurso é totalmente coberto e o túnel subaquático proporciona uma imersão fascinante no oceano. Sabores e cores no Cadeg: o Mercado Municipal do Rio, em Benfica, é um universo de aromas e gostos. Além do famoso Mercado das Flores, o local abriga restaurantes de culinária portuguesa e brasileira, adegas e empórios. É um passeio que alimenta o corpo e a alma. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.