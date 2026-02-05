Assine
Belo Horizonte pode enfrentar chuvas de até 70mm nesta quinta-feira (5/2)

A Defesa Civil Municipal emitiu alerta para ocorrência de chuvas na capital, válido até a manhã de sexta-feira (6/2)

AP
Alice Pimenta*
05/02/2026 10:12 - atualizado em 05/02/2026 10:14

BH pode ter chuvas de até 70 mm nesta quinta-feira (5/2)
BH pode ter chuvas de até 70mm nesta quinta-feira (5/2) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte pode enfrentar chuvas entre 50mm e 70mm nesta quinta-feira (5/2), segundo alerta emitido pela Defesa Civil Municipal. O alerta é válido até as 8h da sexta-feira (6/2).

As chuvas poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Os moradores da capital devem ficar atentos e seguir as recomendações da Defesa Civil. 

Recomendações em caso de chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público da Defesa Civil no WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

