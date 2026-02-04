Assine
PERIGO

Ponte em Minas tem restrição de trânsito após constatação de rachaduras

Medida foi determinada pelo DER-MG em estrutura sobre o Rio Grande, na divisa entre MG e SP. Confira os desvios para veículos que entram na norma

04/02/2026 18:47

DER-MG restringe tráfego em ponte após constatação de rachaduras em pilar
DER-MG restringe tráfego em ponte que liga os municípios de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, e Miguelópolis (SP) crédito: Redes Sociais/DivulgaÃ§Ã£o

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) restringiu o tráfego de veículos sobre ponte do Rio Grande, que liga os municípios de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, e Miguelópolis (SP). A restrição, que começou nessa terça-feira (3/2), ocorreu após denúncia sobre prováveis problemas em um dos pilares base da ponte.

Durante a vistoria, o DER-MG constatou rachaduras em um dos pilares da estrutura. Em seguida, o órgão comunicou que apenas veículos com peso máximo de quatro toneladas estão autorizados a passar pelo local.

Segundo informações divulgadas pelo órgão, uma nova vistoria está prevista para ocorrer ainda nesta quarta-feira (4/2), quando uma equipe especializada deve avaliar a estrutura e definir se serão necessárias outras medidas.

A Defesa Civil de Conceição das Alagoas informou que também realizou vistoria no local para a elaboração de relatório inicial sobre a situação da ponte. "O documento ainda está em fase de elaboração e deverá ser apresentado ainda nesta quarta-feira", afirma a nota.

A ponte tem 540 metros de extensão, 7,84 metros de largura e foi construída em 1974 por uma usina da região, sendo que, desta forma, não pertence oficialmente ao DER-MG.

Medidas preventivas 

O órgão divulgou medidas preventivas para garantir a segurança de quem utiliza a ponte. Confira os desvios sugeridos para os veículos que não podem passar devido à restrição de peso. A recomendação é utilizar rotas alternativas:

- Seguir pela MG-427 até Planura, depois acessar a BR-364, que ao entrar em São Paulo passa a se chamar SP-326. O trajeto segue até Barretos (SP) e, em seguida, pela SP-425 até Guaíra.

- Pela MG-427, no sentido Uberaba, acessar a BR-050 até Delta. Após cruzar a divisa entre Minas Gerais e São Paulo, seguir pela SP-330 em direção a Ituverava e, desta cidade, acessar a SP-385 até Miguelópolis.

