UTI móvel com paciente de 12 anos bate em árvore na MG-255

Além do motorista, ambulância de Iturama transportava médico, enfermeira e a mãe da criança

04/02/2026 15:29

UTI móvel de Iturama bate em árvore na MG-255 e deixa feridos
Acidente com UTI móvel de Iturama, no Triângulo Mineiro, deixou motorista e enfermeira feridos crédito: PolÃ­cia Militar RodoviÃ¡ria (PMRv)

Uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel de Iturama, no Triângulo Mineiro, bateu contra uma árvore na MG-255, nas proximidades da própria cidade. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), além do motorista, estavam um médico, uma enfermeira, uma paciente de 12 anos e sua mãe.

Ainda de acordo com PMRv, o motorista e a enfermeira sofreram ferimentos leves. Já a menina e sua mãe não sofreram lesões.

Segundo relato do motorista aos policiais, ele perdeu o seu controle direcional no momento que realizou uma curva, provavelmente em razão de aquaplanagem ocasionada por chuva leve. Em seguida, a ambulância saiu da pista, colidiu contra uma árvore e, então, o veículo tombou à margem da rodovia.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Iturama realizou o atendimento médico no local e deu continuidade ao encaminhamento da paciente a um hospital de Uberaba, também no Triângulo Mineiro.

