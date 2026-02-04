Carro derruba poste e trava trânsito na Teresa Cristina em BH

Um carro bateu em um poste na Avenida Teresa Cristina, na altura do viaduto do Anel Rodoviário, no início da tarde desta quarta-feira (4/2), em Belo Horizonte. Com o impacto, o poste caiu na via e provocou congestionamento na região.

De acordo com informações apuradas no local, o próprio motorista envolvido no acidente passou a fazer o redirecionamento do trânsito, tentando organizar o fluxo de veículos enquanto aguardava a chegada das autoridades.

A queda do poste comprometeu a passagem dos carros e causou lentidão nos dois sentidos da avenida, que é um dos principais corredores de ligação da capital com o Anel Rodoviário. Motoristas enfrentam dificuldades para atravessar o trecho e precisam redobrar a atenção.

Ainda não há informações oficiais sobre feridos nem sobre as causas do acidente. Equipes da BHTrans atuam no local.

Matéria em atualização

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.