Carro derruba poste e trava trânsito na Teresa Cristina em BH
A batida está gerando lentidão nos dois sentidos da via, com reflexos no tráfego do Anel Rodoviário
Um carro bateu em um poste na Avenida Teresa Cristina, na altura do viaduto do Anel Rodoviário, no início da tarde desta quarta-feira (4/2), em Belo Horizonte. Com o impacto, o poste caiu na via e provocou congestionamento na região.
De acordo com informações apuradas no local, o próprio motorista envolvido no acidente passou a fazer o redirecionamento do trânsito, tentando organizar o fluxo de veículos enquanto aguardava a chegada das autoridades.
A queda do poste comprometeu a passagem dos carros e causou lentidão nos dois sentidos da avenida, que é um dos principais corredores de ligação da capital com o Anel Rodoviário. Motoristas enfrentam dificuldades para atravessar o trecho e precisam redobrar a atenção.
Ainda não há informações oficiais sobre feridos nem sobre as causas do acidente. Equipes da BHTrans atuam no local.
Matéria em atualização
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.