ACIDENTE DE TRÂNSITO

Carro derruba poste e trava trânsito na Teresa Cristina em BH

A batida está gerando lentidão nos dois sentidos da via, com reflexos no tráfego do Anel Rodoviário

QH
Quéren Hapuque*
Wellington Barbosa
Repórter
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/02/2026 13:32 - atualizado em 04/02/2026 13:34

O acidente não teve vítimas
Ainda não há informações oficiais sobre feridos crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A.Press

Um carro bateu em um poste na Avenida Teresa Cristina, na altura do viaduto do Anel Rodoviário, no início da tarde desta quarta-feira (4/2), em Belo Horizonte. Com o impacto, o poste caiu na via e provocou congestionamento na região.

De acordo com informações apuradas no local, o próprio motorista envolvido no acidente passou a fazer o redirecionamento do trânsito, tentando organizar o fluxo de veículos enquanto aguardava a chegada das autoridades. 

A queda do poste comprometeu a passagem dos carros e causou lentidão nos dois sentidos da avenida, que é um dos principais corredores de ligação da capital com o Anel Rodoviário. Motoristas enfrentam dificuldades para atravessar o trecho e precisam redobrar a atenção.

Ainda não há informações oficiais sobre feridos nem sobre as causas do acidente. Equipes da BHTrans atuam no local.

Matéria em atualização 

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.  

